Los controles en los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan y los pasajeros deberán prestar especial atención a la validación de la tarjeta SUBE. Los agentes pueden solicitar la tarjeta durante el viaje para comprobar que el boleto haya sido abonado correctamente.

Quienes sean detectados viajando sin pagar, con un pasaje vencido o con un boleto que no corresponda con el servicio utilizado podrán recibir una multa.

Cómo son los controles de la SUBE en los trenes del AMBA

Los pasajeros deben contar con una SUBE con saldo suficiente y haber validado correctamente el viaje. Durante los controles, los agentes pueden solicitar la tarjeta para verificar que el pasaje haya sido abonado y registrado de manera correcta.

La normativa ferroviaria establece que los usuarios tienen la obligación de abonar el boleto correspondiente al tramo que van a recorrer y presentar el comprobante o medio de pago cuando sea requerido para su control.

Por eso, no alcanza solamente con tener una tarjeta SUBE: es necesario realizar correctamente la validación del viaje. En los servicios en los que corresponde validar tanto el ingreso como la salida, ambas operaciones deben quedar registradas.

Controles de SUBE en los trenes del AMBA: los pasajeros deben validar correctamente el viaje para evitar multas por viajar sin boleto.

Qué pasa si la SUBE no está validada o viajás sin boleto

Viajar sin el boleto correspondiente puede derivar en una multa. La Resolución 1017/2022 del entonces Ministerio de Transporte estableció que, en los servicios ferroviarios metropolitanos del AMBA, la sanción por viajar sin boleto, con un boleto vencido o que no corresponda al servicio utilizado equivale a 10 veces el valor de la tarifa correspondiente a la Primera Sección.

La penalización alcanza a quienes viajen sin boleto, con un boleto vencido, con un pasaje emitido para otro tipo de tren o sin respetar las condiciones de emisión.

El régimen comprende las líneas Mitre, Tren de la Costa, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Norte.

El monto de la multa no es fijo, sino que queda relacionado con el precio de la tarifa ferroviaria. Por eso, cuando se modifica el valor del boleto mínimo, también puede cambiar el importe de la sanción.

En su actualización, la nueva redacción establece expresamente que, cuando un pasajero infringe el artículo 141 del Reglamento General de Ferrocarriles, la multa será:

“DIEZ (10) veces el importe de la tarifa correspondiente a la Primera Sección de la Escala Tarifaria Aplicable al Transporte Público de Pasajeros Ferroviario de Jurisdicción Nacional -Servicios Metropolitanos-, del servicio utilizado por el pasajero infractor.”

Qué deben hacer los pasajeros para evitar la multa

Para evitar inconvenientes durante un control, los pasajeros deben asegurarse de tener saldo suficiente en la SUBE y validar correctamente el viaje antes de abordar el tren.

También es importante conservar la tarjeta durante todo el trayecto y presentarla cuando los agentes encargados del control la soliciten.

En caso de que el sistema de pago no funcione o exista alguna situación excepcional contemplada por la normativa, se aplican las condiciones específicas previstas para esos casos.

La regla central es simple: si el viaje no quedó correctamente registrado y el pasajero no cuenta con una excepción válida, puede ser considerado un viaje sin boleto y quedar sujeto a una multa.