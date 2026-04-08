Las regulaciones en el sistema de transporte de Estados Unidos pueden poner en jaque a miles de conductores. Las autoridades federales y estatales han comenzado a ejecutar el retiro masivo de licencias de conducir para todas aquellas personas que no han logrado acreditar un requisito fundamental de identidad y estatus legal. La medida, impulsada principalmente por departamentos de transporte en estados clave como Texas, afecta de manera directa a quienes poseen licencias comerciales y particulares que no cumplen con las normativas vigentes de presencia legal en el país. De acuerdo con los informes oficiales, la Secretaría de Transporte Nacional y los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) han intensificado los cruces de datos para garantizar que cada titular de una licencia cuente con la documentación de respaldo necesaria. Los grupos que enfrentan el mayor riesgo de ver sus licencias degradadas o revocadas de inmediato incluyen a: En el caso específico de Texas, ya se han reportado casi 6,000 licencias comerciales degradadas, lo que impide a estos choferes operar camiones y vehículos pesados, afectando gravemente la cadena de suministros. Las autoridades han sido enfáticas: ignorar las notificaciones del DMV puede derivar en una revocación definitiva, obligando al conductor a iniciar todo el proceso de solicitud desde cero. Para evitar quedar inhabilitado, es vital seguir estas recomendaciones: Circular con un carné suspendido o revocado no solo conlleva multas elevadas, sino que puede resultar en la confiscación del vehículo y afectar futuros trámites migratorios ante el gobierno estadounidense.