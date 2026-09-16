Adiós a cuatro aeronaves clave de la Guerra de Malvinas: Reino Unido las reemplazará en noviembre por modelos más modernos.

El Reino Unido brindó precisiones sobre el futuro de su flota militar que fueron parte de la Guerra por Malvinas ante la Argentina: el gobierno británico confirmó que reemplazará los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 que tiene desplegados en las Islas Malvinas.

La medida llega en medio de la escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires por la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

Quién dio la confirmación y cuándo se hará el cambio

La información surgió de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard.

El funcionario respondió una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty sobre el futuro del Escuadrón 1435 de la Real Fuerza Aérea (RAF).

Adiós a cuatro aeronaves clave de la Guerra de Malvinas: Reino Unido las reemplazará en noviembre por modelos más modernos. Fuente: Shutterstock BEST-BACKGROUNDS

Pollard precisó que el recambio se hará durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027, todavía sin fecha definitiva.

Los cuatro aviones actuales serán sustituidos por otros tantos Typhoon Tranche 2, de mayor capacidad operativa, provenientes de la flota existente.

Entre los puntos que marcan la diferencia con la generación anterior aparecen:

Radares más modernos, con mayor alcance de detección

Sistemas de armamento actualizados

Mejor capacidad de interceptación ante aeronaves no identificadas

Qué pasará con los aviones que están hoy en las islas

Los cuatro Typhoon que hoy vuelan sobre el Atlántico Sur no seguirán en servicio una vez que regresen al Reino Unido.

Según confirmó Pollard, esas aeronaves serán dadas de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán directamente al proceso de desguace.

El parlamentario también consultó por el futuro del F-35B en la defensa del archipiélago y por las conversaciones con Estados Unidos y la Oficina del Programa Conjunto del F-35.

Desde el ministerio británico respondieron con el mismo nivel de generalidad para ese punto, sin comprometerse a plazos concretos.

El anuncio se da en un contexto donde Argentina avanza con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, una obra que el Gobierno nacional destinó con una inversión superior a los $300.000 millones.

Aunque desde Londres se buscó despegar ambas cuestiones, el momento elegido para la confirmación no pasó inadvertido en la relación bilateral.