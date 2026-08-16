Juan Carlos Kategora, el director que acumuló más de 3.300 días de licencia, viajó al exterior, y ahora la Justicia investiga el caso.

El caso de Juan Carlos Kategora, quien se desempeñó como director de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, Misiones, sumó un nuevo capítulo y pasó a manos de la Justicia. El docente acumuló 3.363 días de licencia durante 18 años, una situación que ahora es investigada para determinar si existieron irregularidades en el uso de licencias y en la documentación presentada.

La denuncia fue realizada por el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social, ante la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas. El objetivo es determinar si los hechos podrían constituir delitos vinculados con una presunta defraudación contra la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en documentos públicos.

Qué investiga la Justicia sobre el director de escuela

De acuerdo con la presentación judicial, el legislador pidió que se investigue la situación laboral y administrativa de Kategora y que se analice cómo se produjeron sus extensos períodos de ausencia.

Uno de los puntos que despertó sospechas es que algunas de las licencias habrían coincidido con actividades laborales desarrolladas en Energía de Misiones (EMSA), empresa provincial a la que el docente habría ingresado por su vínculo familiar con el expresidente de la compañía, Héctor López Ricci.

A esto se suman publicaciones realizadas en redes sociales que mostrarían viajes al exterior durante períodos en los que Kategora figuraba con licencias.

Sin embargo, estos elementos forman parte de la denuncia y deberán ser verificados durante la investigación judicial.

Juan Carlos Kategora. Redes sociales.

Qué documentación pidió revisar el diputado

Para determinar si existieron irregularidades, la denuncia solicita que se reconstruya de manera detallada la trayectoria laboral del docente y se crucen diferentes registros.

Entre los principales puntos que deberían ser analizados se encuentran:

Haberes y legajos: verificar los períodos trabajados y los salarios percibidos en la escuela y en la empresa energética.

Licencias médicas: revisar los certificados presentados, sus firmas, diagnósticos y fechas de emisión.

Movimientos migratorios: comparar las fechas de las licencias con los registros oficiales de entradas y salidas del país.

Documentación administrativa: reconstruir cómo fueron autorizadas y registradas las distintas licencias durante los 18 años.

El objetivo es determinar si existieron incompatibilidades o si alguno de los documentos utilizados para justificar las ausencias presenta irregularidades.

Qué pasó con la renuncia de Kategora

En paralelo con la denuncia penal, el Consejo General de Educación (CGE) avanzó con la situación administrativa del docente.

La titular del organismo, Daniela López, confirmó que se aceptó la renuncia de Kategora como director de la escuela, aunque aclaró que esta decisión no implica el cierre del sumario administrativo.

Desde el organismo también señalaron que ya existían antecedentes relacionados con sus extensas licencias. En 2019 se le había aplicado un descuento del 50% de sus haberes luego de superar los períodos permitidos.

Además, en 2022 había iniciado un trámite jubilatorio que no prosperó debido a que no reunía los requisitos necesarios.

Un director de escuela acumuló más de 3.300 días de licencia, viajó al exterior, y ahora la Justicia investiga el caso. Unsplash.

También investigan los certificados médicos

Uno de los aspectos centrales del expediente administrativo será determinar la validez de los certificados utilizados para justificar las ausencias.

Desde el Consejo General de Educación explicaron que se revisará especialmente la documentación médica presentada. En caso de comprobarse que hubo certificados adulterados, firmas falsificadas o diagnósticos modificados, la responsabilidad podría extenderse a otras personas que eventualmente hayan participado en su elaboración o validación.

Por el momento, se trata de hipótesis que deberán ser comprobadas mediante las investigaciones correspondientes.

Misiones revisará las licencias docentes de larga duración

El caso también provocó una medida de alcance más amplio dentro del sistema educativo provincial. A raíz de la situación, el Consejo General de Educación ordenó revisar las licencias de larga duración que actualmente se encuentran vigentes entre los docentes de Misiones.

De esta manera, el expediente que comenzó con las extensas ausencias de un director de escuela ahora tendrá dos vías de análisis: una investigación judicial, que deberá establecer si existieron delitos, y un sumario administrativo, destinado a determinar eventuales responsabilidades dentro del sistema educativo.

La Justicia deberá ahora avanzar sobre la documentación y los registros para establecer si las irregularidades denunciadas efectivamente existieron y cuál fue el alcance de las responsabilidades involucradas.