Un nuevo shopping outlet abrirá sus puertas en la provincia de Buenos Aires con marcas nacionales e internacionales, propuestas gastronómicas y alternativas de entretenimiento.

El proyecto pertenece a Grupo IRSA y funcionará en el histórico predio donde operaba el Showcenter de Haedo.

Se trata de Oeste Outlet, un centro comercial que tendrá más de 50 locales y ofrecerá productos de primeras marcas bajo el formato Premium Outlet, con precios diferenciales y oportunidades de compra.

La inauguración está prevista para el jueves 3 de diciembre de 2026, a partir de las 10. La fecha fue confirmada a través de los canales oficiales del emprendimiento.

Dónde estará el nuevo shopping outlet

Oeste Outlet estará ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón, en Haedo, partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

El establecimiento funcionará en el antiguo predio del Showcenter, que fue adquirido por Grupo IRSA en septiembre de 2025 para desarrollar un nuevo proyecto comercial.

La iniciativa contempla una renovación integral del espacio, con una propuesta que combinará locales de indumentaria, calzado, gastronomía y entretenimiento.

Según la información difundida sobre el proyecto, el complejo contará con más de 50 locales comerciales y conservará las 14 salas de cine Showcase.

Oeste oulet Fuente: Oeste oulet

Qué marcas tendrá el nuevo outlet

Entre las primeras marcas que formarán parte de Oeste Outlet aparecen firmas nacionales e internacionales de indumentaria, calzado, accesorios y otros rubros.

Algunas de las marcas anunciadas son:

Adidas.

Nike.

Levi’s.

Miniso.

Prüne.

Rusty.

Cuesta Blanca.

Equus.

Portsaid.

Macowens.

Selú.

Cristóbal Colón.

Ver.

XL.

Neverland.

Carrousel.

La propuesta también incluirá alternativas gastronómicas. Entre las firmas mencionadas se encuentran McDonald’s, KFC, Burger King y Café Martínez, además de otras propuestas comerciales.

El listado de locales podría ampliarse a medida que se acerque la inauguración.

Qué descuentos ofrecerá Oeste Outlet

Uno de los principales atractivos del emprendimiento será su formato Premium Outlet, que busca reunir marcas reconocidas con oportunidades de compra y precios diferenciales.

A diferencia de un shopping tradicional, este modelo comercial apunta a ofrecer productos a valores promocionales.

Por eso, quienes quieran aprovechar las promociones deberán consultar las condiciones y ofertas particulares de cada marca.

Qué otras propuestas tendrá el centro comercial

Además de los locales, Oeste Outlet conservará buena parte de la infraestructura recreativa del antiguo complejo.

Entre sus principales características se destacan:

Cines: continuará funcionando el complejo Showcase, con 14 salas.

Gastronomía: tendrá un patio de comidas renovado, con capacidad estimada para 750 personas.

Entretenimiento : incorporará un espacio recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes: se mantendrán las canchas de pádel y se proyecta un gimnasio.

Estacionamiento: contará con más de 1.000 cocheras.

La apertura del 3 de diciembre marcará el comienzo de una nueva etapa para uno de los predios comerciales más conocidos de la zona.