Buenos Aires suma un espacio que redefine la experiencia urbana: Ola Palermo, el complejo que se convirtió en uno de los puntos más atractivos de la ciudad.

Su ubicación estratégica, en la esquina de Av. del Libertador y Dorrego, lo coloca a pasos de los Bosques de Palermo y lo conecta con el corazón verde porteño.

Este proyecto, inaugurado a comienzos de 2025 tras varios años de obras, fue diseñado por el prestigioso estudio estadounidense ODA.

El resultado es un edificio cilíndrico vidriado, con rampas que integran la calle y un parque que se extiende sobre sus techos, creando una continuidad con El Rosedal.

Un desarrollo que apuesta por la innovación

Ola Palermo demandó una inversión de u$s 28 millones y se levanta sobre un terreno de 11.500 m². El complejo cuenta con cinco plantas, tres núcleos y superficies que van desde 400 hasta 8.000 m², además de 250 cocheras.

Su diseño recicló el 80% de la estructura original del antiguo estacionamiento del Hipódromo, en desuso por décadas, lo que refuerza su perfil sustentable.

La concesión del predio fue otorgada a BSD Investments por 15 años, con posibilidad de prórroga por cinco más. El concepto central del proyecto es integrar el espacio público: una gran rampa permite que el parque se prolongue sobre la cubierta del edificio, generando áreas verdes y espacios recreativos.

Oficinas premium y coworking en el corazón de Palermo

El edificio cilíndrico que da a la esquina de Libertador alberga oficinas Clase A, ocupadas por la fintech Ualá y el espacio de coworking HIT. Estas compañías se suman a la tendencia de elegir locaciones que combinan diseño, conectividad y servicios.

Gastronomía y lifestyle: el gran atractivo de Ola Palermo

Además de su arquitectura disruptiva, Ola Palermo se posiciona como un nuevo polo gastronómico. Entre sus propuestas destacan:

  • Somma, el flamante bar-restaurante con rooftop y vistas al Hipódromo, el Campo de Polo y El Rosedal.
  • CheckpointCharlie, pionero en el complejo, que abrió hace un año.
  • Las nuevas sucursales de Rock&Feller’s y Norimōto, que suman opciones para quienes buscan experiencias gourmet.

Las terrazas verdes y los espacios abiertos convierten a Ola Palermo en un lugar ideal para after office, reuniones y eventos sociales.

¿Por qué Ola Palermo es tendencia en Buenos Aires?

  • Ubicación estratégica en Palermo, cerca de El Rosedal.
  • Diseño sustentable que integra parque y arquitectura.
  • Oficinas premium y coworking en un entorno verde.
  • Rooftop y restaurantes con vistas únicas.