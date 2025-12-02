El desembarco de nuevas marcas globales en la Argentina sigue en movimiento y FARM Rio será la próxima en sumarse. La firma brasileña abrirá su primer local en Buenos Aires en las próximas semanas, como parte de una estrategia regional que también incluye la llegada a Uruguay y el lanzamiento de un e-commerce local.

Su arribo coincide con un renovado interés de compañías internacionales por retomar proyectos en el país, en un escenario donde los shoppings vuelven a captar inversiones y donde varias cadenas están definiendo expansiones para 2025 y 2026.

El desembarco de FARM Rio se hará con una tienda que abrirá este mes en Alcorta Shopping. El local tendrá 105 metros cuadrados y exhibirá unas 200 piezas de la colección Verano 2025, entre vestidos, remeras estampadas, blusas y conjuntos diseñados en Brasil.

El anuncio de FARM Rio se da en un contexto de mayor actividad entre marcas globales. Kiabi, Adolfo Domínguez, Victoria’s Secret y Naterial avanzan con desembarcos y nuevas tiendas, mientras que otras que ya tenían presencia en el país, como Hugo Boss, están planificando expandirse con nuevos locales. Decathlon, que desembarcó este año, también proyecta sumar más aperturas.

Un desembarco con plan regional

En Argentina, FARM Rio será operada por el Grupo Markova, liderado por Mariano Lobera, quien también asumirá la dirección regional de la marca. La estrategia contempla el lanzamiento de un e-commerce local y la apertura de entre ocho y diez tiendas en Argentina y Uruguay. Markova tiene la exclusividad para el desarrollo y operación en ambos mercados.

FARM Rio nació en 1997 como un puesto de mercado creado por Katia Barros y Marcello Bastos en Río de Janeiro. Hoy cuenta con más de 130 tiendas en Brasil, presencia en 2000 puntos de venta y locales propios en Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C., Miami, París, Londres, Mykonos y Dubái.