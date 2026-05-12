Las grandes cadenas comerciales comenzaron a modificar su estrategia en México frente a los nuevos hábitos de consumo; entre ella, Sam’s Club. Las compras en línea, aplicaciones de entrega y cambios en las rutinas de los consumidores, obligaron a varias empresas a ajustar sus horarios y operaciones para mantenerse competitivas. Ahora, una de las tiendas más populares entre los mexicanos anunció nuevas reglas de operación para homologar horarios y reorganizar el funcionamiento de sus sucursales en el país. Sam’s Club informó que todas sus sucursales operarán de 08:00 a 22:00 horas a partir del 12 de mayo. Con este ajuste, desaparece la apertura a las 07:00 que todavía mantenían varios clubes en distintas ciudades. Según explicó la compañía, el objetivo es unificar horarios en todo el país y mejorar la operación tanto para clientes como para trabajadores. El cambio implica que las personas ya no podrán ingresar tan temprano como ocurría anteriormente en algunas sucursales. Aun así, Sam’s Club mantendrá el mismo horario de cierre nocturno. Entre los cambios más importantes aparecen: El movimiento ocurre en medio de una fuerte competencia entre supermercados, clubes de precio y plataformas digitales que buscan atraer consumidores todos los días. Algunas empresas comenzaron a reorganizar operaciones para reducir costos y optimizar recursos. Entre los factores que hoy pesan en el sector aparecen: Actualmente, Sam’s Club forma parte de Walmart de México y Centroamérica, uno de los grupos minoristas más grandes del país.