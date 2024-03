Llueve en Buenos Aires: hasta cuándo siguen las tormentas, problemas con el transporte público y vuelos demorados

Desde las primeras horas de este martes, el área metropolitana (AMBA) registra abundantes precipitaciones con fuerte actividad eléctrica, En algunas zonas del conurbano ya se registraron anegamientos, el Premetro no está funcionando, los vuelos en Aeroparque y Ezeiza no despegan, y, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las condiciones no cambiarán en lo inmediato.

Según el organismo, el mal tiempo continuará con tormentas fuertes y una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados durante el día de hoy.

Llueve en Buenos Aires: calles cortadas por árboles caídos

La Ciudad informó que se registraron siete casos de cortes de calles por caída de ramas, 4 de ellos afectan el tránsito.

Son 2 en la Comuna 11,

2 en Comuna 13,

1 en Comuna 14,

1 en Comuna 12,

1 Comuna 5

1 en Comuna 2.

Premetro con servicio interrumpido en CABA

El Premetro está con servicio interrumpido hasta nuevo aviso por la intensa lluvia en Buenos Aires.

hasta nuevo aviso por la intensa lluvia en Buenos Aires. Las demás líneas del subte funcionan con normalidad, según informó Emova.

Trenes con servicio reducido

El Tren Mitre circula con demoras y cancelaciones por cuestiones climáticas en el Ramal Suárez.

y cancelaciones por cuestiones climáticas en el Ramal Suárez. El Tren Sarmiento está reducido entre Once y Castelar por colisión con una persona en Padua.

Vuelos suspendidos y demorados en Ezeiza y Aeroparque

En el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza no hay despegues hasta nuevo aviso debido a que se activó el protocolo de tormentas. El último vuelo despegó a las 5.30.

Zonas bajo alerta naranja en CABA y PBA

Almirante Brown y Avellaneda

Berazategui

Cañuelas

Esteban Echeverría y Ezeiza

Florencio Varela

Gral Belgrano y Gral Las Heras

Ituzaingó

La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos y Lomas de Zamora

Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón.

Navarro.

Pte Perón

Quilmes

San Vicente.

Río de la Plata Interior.

Todo CABA.

Yo vuelvo a escuchar a alguien quejarse de que "el home office no está tan bueno" y les meto una cachetada.

Antes de las 7am esperando así el bondi donde no hay paraguas, botas o piloto de lluvia que sirva. pic.twitter.com/tXOP589ga5 — %u0280 %u1D0F %u1D04 %u026A %u1D0F (@rociogallis) March 12, 2024

La Ciudad desplegó un operativo de emergencia

La Ciudad informó que se habían registrado hasta las 7.30 casi 100 milímetros en algunos barrios como Mataderos, Palermo y Parque Avellaneda.

Cuadrillas ya trabajan para remover las ramas caídas que dificultan el tránsito en distintos puntos de CABA.

Todos los pasos bajo a nivel se encuentran sin anegamientos. Se dispusieron controles adicionales en los siguientes:

PBN Elcano

PBN Arias

PBN Congreso

Av Libertador y Campos Salles

Av Libertador entre V Loreto y Teodoro García

PBN Salguero

PBN Sarmiento

Av. Santa Fe y Ángel Justiniano Carranza

PBN Del Formentista

PBN San Martin

PBN Yatay

PBN B. Mitre y Jean Jaures

Hasta qué hora llueve en Buenos Aires

El SMN anticipa que la inestabilidad continuará también durante el miércoles, con lluvias aisladas durante todo el día y temperaturas que irán de los 23 a los 26 grados.

En tanto que el jueves seguirán los chaparrones por la mañana y se esperan lluvias aisladas durante el resto del día. La temperatura irá desde los 20 grados de mínima hasta los 27 de máxima.

Las condiciones comienzan a mejorar recién hacia el viernes con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 21 grados. La máxima para ese día será de 25 grados.