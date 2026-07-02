A qué edad te convertís en “viejo”, según la ciencia.

La pregunta sobre cuándo una persona pasa a ser considerada “vieja” siempre generó debate. Durante años, la respuesta estuvo más ligada a percepciones culturales que a datos concretos.

Sin embargo, un reciente enfoque científico aporta una cifra más precisa: los 78 años. Este dato no solo redefine el concepto de envejecimiento, sino que también invita a repensar cómo vivimos cada etapa de la vida .

Según distintos estudios, la edad en la que una persona es vista como anciana no coincide necesariamente con los 60 o 65 años, como se creía tradicionalmente.

En realidad, la percepción social de la vejez se desplazó con el tiempo, en paralelo al aumento de la esperanza de vida y a una mejor calidad de salud en la adultez.

Así, lo que antes era considerado “edad avanzada” hoy puede ser apenas el inicio de una nueva etapa activa .

Este dato no solo redefine el concepto de envejecimiento, sino que también invita a repensar cómo vivimos cada etapa de la vida.

La ciencia redefine el concepto de vejez

El estudio que plantea los 78 años como punto de referencia analiza cómo distintas generaciones perciben el envejecimiento.

Un dato interesante es que esta percepción varía según la edad de quien responde: cuanto más joven es una persona, más temprano ubica el inicio de la vejez. En cambio, quienes tienen mayor edad tienden a correr ese límite hacia adelante .

Este fenómeno refleja una realidad clara: la vejez ya no es solo una cuestión biológica. Factores como la salud, la actividad física, el contexto social y el bienestar emocional influyen de manera directa en cómo se experimenta el paso del tiempo.

La ciencia, entonces, no solo pone un número, sino que también muestra que la edad cronológica pierde peso frente a la edad percibida.

Además, los avances médicos y los hábitos saludables permiten que muchas personas lleguen a edades más avanzadas con autonomía y buena calidad de vida.

Esto refuerza la idea de que “ser viejo” no es una etiqueta rígida, sino una condición que depende de múltiples variables.

Por qué cambia la percepción de la edad

Uno de los factores clave detrás de este cambio es el aumento de la longevidad. A medida que la expectativa de vida crece, también lo hace la redefinición de las etapas vitales. Hoy, personas de 60 o 70 años suelen mantenerse activas, tanto en lo laboral como en lo social, lo que rompe con los estereotipos tradicionales.

Otro punto importante es el impacto cultural. La valorización del bienestar, el ejercicio y la salud mental genera una nueva forma de envejecer, más dinámica y menos asociada al deterioro. Esto se traduce en una percepción más positiva de edades que antes eran vistas como el final de una etapa productiva.

En definitiva, la idea de que la vejez comienza a los 78 años funciona más como una referencia que como una regla absoluta.

Lo cierto es que cada vez más personas desafían ese límite, demostrando que la edad es, en gran medida, una construcción social que evoluciona junto con la sociedad.