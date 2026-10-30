Triple pago para jubilados por la visita del papa León: cómo serán los depósitos de ANSES en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para los jubilados y pensionados.

Las fechas de pago del onceavo mes del año contemplan cambios respecto a los meses anteriores por los feriados relacionados a la visita del papa León XIV.

Cómo será el calendario de pagos de noviembre

El calendario de pagos de noviembre comenzará el miércoles 11 de noviembre con las liquidaciones de los beneficiarios que cobren hasta un haber mínimo.

Una de las particularidades de las fechas de pago del corriente mes es que durante el 13 de noviembre cobrarán tres grupos de jubilados : los que tengan DNI terminado en 2, 3 y 4.

De esta manera, el calendario quedó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Triple pago para jubilados por la visita del papa León: cómo serán los depósitos de ANSES en noviembre. ANSES

Cuánto cobran los jubilados en noviembre con aumento y bono

Los adultos mayores perciben aumentos mes a mes según indica la ley de movilidad. El incremento será de 1,93%, equivalente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el INDEC.

Triple pago para jubilados por la visita del papa León: cómo serán los depósitos de ANSES en noviembre. Shutterstock

De esta manera, a partir del 11 de noviembre, cuando ANSES comience con las liquidaciones, los jubilados de la mínima cobrarán un haber básico de $ 444.158,46. A esta cifra se le debe sumar el bono de $ 70.000, por lo que nadie percibirá un haber menor a $ 514.158,46.

Cómo continúa el calendario de pagos luego del 20 de noviembre

Una vez liquidados los haberes de los jubilados que cobran hasta un haber mínimo, ANSES continuará con los depósitos a quienes perciban más de $514.158,46.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo