Fundación Brava anuncia el cierre de su concurso internacional de artes visuales

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La Fundación Brava anuncia que se extendió el cierre del plazo de postulación para su concurso internacional de Artes Visuales, los BRAVA Awards, que distribuye u$s 15.000 en premios y dos residencias artísticas de ocho semanas con beca integral.

Hasta el momento, artistas de 47 países de los cuatro continentes y cientos de inscriptos han respondido a la convocatoria, por la cual se decidió una extensión.

Brava Awards, últimos días Premio Fundación Brava

Fundación Brava busca generar oportunidades concretas para artistas emergentes y, al mismo tiempo, acercar a la sociedad nuevas miradas, ideas y formas de interpretar el mundo a través del arte, manifiesta su fundador Adrian Cheb Tarrab, quien lidera esta iniciativa sin fines de lucro nacida en Uruguay.

Un jurado internacional integrado por Patricia Bentancur (Uruguay), Mora Bacal (Argentina), Chus Martínez (Suiza), Lu Liang (China), Ionit Behar (Estados Unidos) dictaminará sobre los trabajos que presenten artistas de entre 19 y 30 años.

Los jurados de Brava Awards IG Brava Awards

Declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay, el concurso por el Distribuirá tres premios, uno dirigido exclusivamente para artistas uruguayos, y otros dos para cualquiera que se postule.

La residencia internacional de ocho semanas corresponderá para el primer premio, que además repartirá u$s 5000 para el ganador. Entre los patrocinadores se cuentan también Movistar, Banco Macro, Edenor e Integra Capital.

Las obras que resulten ganadoras formarán parte de una muestra itinerante internacional a desarrollarse en 2027 con destinos confirmados: Argentina, España y Andorra.

El plazo para las inscripciones fue extendido hasta el 1° de noviembre y las bases y condiciones pueden consultarse en la página de la Fundación, www.fundacionbrava.org

Se valorará la calidad, singularidad y potencial de la obra. En las evaluaciones finales, el jurado tendrá en cuenta el contexto en el que el artista desarrolla su práctica, su producción hasta la fecha, su coherencia y su evolución; y las condiciones y oportunidades con las que ha contado para desarrollarla y el potencial de su proyección cualitativa a futuro.

Espíritu

Fundada por el financista argentino residente en Uruguay Adrián Cheb Terrab, la Fundación “nace de una vocación humanista y de la convicción de que la juventud puede convertirse en motor de un cambio real, creativo y sostenible”, explican los organizadores.

Andrés Cheb Tarrab, Fundación Brava IG Fundación Brava

A través de un modelo descentralizado, Brava articula alianzas estratégicas con expertos, instituciones y comunidades para impulsar proyectos de impacto en arte, educación ambiental y protección del patrimonio natural.

La actividad de la Fundación se organiza en cuatro programas:

-ARTES VISUALES. Se identifican y forman creadores emergentes en artes visuales, generando espacios de proyección que nutran su formación y fomenten su consolidación profesional.

-MÚSICA. Para el descubrimiento y acompañamiento de jóvenes talentos musicales, brindando plataformas y oportunidades concretas para impulsar el desarrollo y la profesionalización de su carrera.

-NATURALEZA. Para la educación y acción directa para la protección y conservación de la biodiversidad, la flora y la fauna autóctonas.

-MEDIO AMBIENTE. La Difusión, sensibilización y concienciación sobre la contaminación, promoviendo hábitos sostenibles.

Acompañamos al talento joven de forma integral: cuidando su formación creativa, fortaleciendo su sentido de responsabilidad social y promoviendo una relación más consciente con el entorno.