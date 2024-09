El enólogo mendocino que hace vinos premiados a sólo 6 kilómetros del mar

A solo 6 kilómetros del mar en Chapadmalal, en la Costa Atlántica, Trapiche Costa & Pampa es la primera bodega de influencia oceánica de la Argentina.

El paisaje es muy diferente al de cualquier otra provincia del país que elabore vinos. Las vides se extienden por campos que terminan en el Atlántico Sur, bajo un clima húmedo muy particular por su cercanía al mar.

Allí Ezequiel Ortego, jefe de enología de la bodega, es el encargado de elaborar vinos oceánicos de excelente calidad y el responsable de hacer algunos de los mejores blancos del país, premiados en el mundo.

Oriundo de Mendoza, viajó a la costa bonaerense para liderar el armado del proyecto en Chapadmalal allá por 2013 con la ilusa idea de quedarse solo tres semanas. Sin esperarlo, continúa firme en la bodega con el desafío diario de producir vinos de influencia oceánica.

El enólogo mendocino que hace vinos premiados a 6 kilómetros del mar

Con motivo del Día del Enólogo, que se celebra el 7 de septiembre en conmemoración al día en que Domingo F. Sarmiento inauguró la Quinta Normal en 1862 -que luego pasaría a llamarse la Escuela Nacional de Fruticultura y Enología-, conversó con El Cronista sobre su apasionante trabajo.

¿Cómo empezó tu relación con el mundo del vino y cuándo decidiste que querías dedicarte a esto?

Cuando estaba terminando la secundaria tenía varias dudas sobre qué carrera seguir. Me anoté en 2 carreras humanísticas, hice el ingreso y ninguna me convenció. Ahí mi madre me sugirió 'por qué no vas a ver de lo que trabaja tu tío, el enólogo, capaz te gusta'. Recuerdo que fui a la bodega Trapiche, dónde él trabajaba, y que me recibió uno de los enólogos que trabajaba con él. Me mostró la bodega y me contó un cuento de lo que era su trabajo. Y digo un cuento porque me habló del 5% de las cosas que tiene la profesión: 'vas a hacer vino, tomarlo y viajar por todos lados para presentarlo'. Cada vez que estamos horas en la cinta seleccionando uvas me acuerdo de él.

¿Cómo llegaste a ser enólogo de Costa y Pampa?

A Costa y Pampa llegué en el año 2013, recién recibido de la facultad, a lo que fue el mayor desafío de mi vida profesional. Una entrevista por Skype con el director del proyecto y una mentirita piadosa de 'te vas por 3 semanas'... 11 años después acá seguimos.

¿Qué cambios hubo con pasar de trabajar entre montañas en Mendoza a hacerlo en Chapadmalal a pocos kilómetros del mar?

El cambio fue enorme. En Mendoza elaborábamos mayormente vinos tintos a una bodega boutique que tenía 7 variedades de uvas. Acá en su mayoría elaboramos blancos y con un clima único. Hay precipitaciones suficientes para que el cultivo se pueda hacer a secano, es decir, que toda el agua que reciben las plantas sea de lluvia sin recibir ningún tipo de riego suplementario. Con un clima muy frío y ventoso, y suelos de origen eólico, muy distintos a los suelos aluvionales de Mendoza.

Trapiche Costa y Pampa, en Chapadmalal

¿Cómo definirías a los vinos que salen de los viñedos de Costa y Pampa? ¿Qué los distingue?

Son vinos muy frescos, fácilmente bebibles, que tienen una marcada expresión varietal. Se distinguen por tener normalmente baja graduación alcohólica, una acidez vibrante y buen volumen en boca.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos al cambiar de geografía?

El mayor desafío es la adaptación al clima, pasar de un clima árido como el mendocino a un clima extremadamente húmedo como es el de Chapadmalal. Esa diferencia de humedad y precipitaciones han sido muy decisivas a la hora de definir puntos de cosecha de las uvas. Es algo que nos ha llevado 10 años comenzar a comprender.

¿Qué te gusta de estar ahí y qué extrañas de Mendoza?

Me encanta el mar, es algo que como mendocino no tuve nunca cerquita y te da paz ver... y si es con una copa de Albariño ni te cuento. Y también como buen mendocino extraño la montaña y las tortitas raspadas.

Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu variedad preferida y por qué?

Tengo varias pero Albariño se ha vuelto de mis variedades favoritas, desde ser muy noble como uva en la finca, resistiendo bien al hostil clima de Chapadmalal, hasta siendo un gran vino para acompañar los tiraditos que hacen grandes chefs amigos como Leo Jaciuck y Patricio Negro (Sarasanegro).

Albariño, una de las joyas de la bodega

Este año, el Costa y Pampa Albariño 2022 obtuvo 95 puntos en el Reporte Argentina elaborado por el prestigioso Master Wine británico Tim Atkin y se consagró como el ‘Mejor Albariño de Argentina'. Este varietal, oriundo de una región oceánica como Galicia, en España, es la estrella de la bodega.

Y si tuvieras que recomendar probar un vino que sea emblema de la bodega, o que sea uno del que estés muy orgulloso, ¿cuáles serían?

Te recomendaría 2 vinos que son mis favoritos de la bodega: el Chardonnay de Costa y Pampa, que me parece un gran vino para representar nuestro terruño y que podes utilizar para comparar con otros terruños que también elaboran esta variedad en la Argentina. Y el Albariño, para que te dejes seducir por esta cepa gallega que encontró su segunda casa en Chapadmalal..

¿Cómo imaginas Costa y Pampa en los próximos 10 años?

Imagino que vamos a seguir haciendo mayoritariamente vinos blancos, creciendo en hectáreas y diversificando nuestro cultivos con respecto a su cercanía hacia el mar.