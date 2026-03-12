La tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) suma un nuevo caso en el sector energético. YPF Luz y la firma tecnológica Justoken anunciaron el lanzamiento de Enertoken, una plataforma basada en blockchain que tokeniza más de u$s 800 millones en activos energéticos sobre XRP Ledger (XRPL), una red pública especializada en infraestructura para activos digitales. Según pudo conocer El Cronista, el proyecto introduce un esquema en el que los activos energéticos se representan mediante tokens registrados en blockchain, lo que permite gestionar contratos, transacciones y flujos operativos con trazabilidad e inmutabilidad. La solución fue desarrollada por Justoken para YPF Luz y apunta a digitalizar procesos vinculados a la comercialización y administración de energía para grandes consumidores y empresas. En esta primera etapa, la iniciativa incorpora activos energéticos por más de u$s 800 millones, una magnitud que la ubica entre los desarrollos más grandes de tokenización de RWA en el sector energético a nivel global. El despliegue también posiciona a XRP Ledger como infraestructura para operar activos regulados y estructuras comerciales complejas vinculadas al mundo real. Según comentaron desde YPF Luz, el modelo busca trasladar a blockchain parte de la gestión operativa del negocio energético. A través de la plataforma, las compañías pueden contratar y administrar su suministro de energía de forma digital, con herramientas que integran simulación de costos, ejecución de contratos, seguimiento de consumo, facturación y reportes en tiempo real. La tokenización también incorpora registros verificables en blockchain sobre los activos energéticos asociados, lo que permite mejorar la trazabilidad de las operaciones, facilitar procesos de auditoría y reforzar la presentación de información vinculada a criterios ESG, cada vez más relevantes para empresas e inversores institucionales. Para Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, el proyecto apunta a modernizar los procesos del sector energético: “Enertoken representa un avance significativo en la evolución de la comercialización y gestión de energía. La integración de activos energéticos tokenizados nos permite optimizar procesos, mejorar la trazabilidad y brindar mayor transparencia a nuestros clientes”, señaló. Desde Justoken, su CEO y cofundador Eduardo Novillo Astrada destacó el peso del proyecto dentro del mercado de tokenización de activos reales: “Este proyecto confirma que la tokenización de RWA es ahora una realidad tangible. Enertoken es una implementación basada en activos regulados con un impacto económico significativo”, afirmó. La tokenización de activos del mundo real se convirtió en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del ecosistema blockchain en los últimos años. Bajo este esquema, activos físicos o financieros —como energía, inmuebles, deuda o commodities— pueden representarse mediante tokens en una red blockchain, lo que abre nuevas posibilidades para su gestión, trazabilidad y potencial negociación digital. Con Enertoken, el sector energético suma así un caso de aplicación a gran escala dentro de esta tendencia, en un contexto en el que la infraestructura blockchain comienza a integrarse progresivamente con industrias tradicionales y mercados regulados. Según detalla Lemon en su informe “Estado de la industria Crypto”, durante 2025 la Argentina comenzó a dar pasos formales hacia la tokenización de activos financieros dentro de su marco regulatorio. La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con un esquema que permite representar determinados valores negociables en formato digital sobre blockchain, incluyendo acciones, obligaciones negociables y Cedear. El reporte explica que este proceso se implementa inicialmente a través de sandboxes regulatorios, entornos controlados donde las empresas pueden testear modelos de emisión, negociación y custodia de activos tokenizados antes de una adopción más amplia. En este esquema, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) —como exchanges y plataformas cripto— pasan a tener un rol central como depositarios, intermediarios y custodios de esos tokens. De acuerdo con el documento, estas normas también introducen mecanismos que permiten la convivencia entre el activo tradicional y su representación digital, regulando cómo se ejercen los derechos económicos y políticos de los inversores cuando poseen la versión tokenizada del instrumento. Para la industria, este marco abre la puerta al desarrollo de proyectos de RWA (Real World Assets), donde activos del mundo real pueden representarse en blockchain bajo estándares de mayor trazabilidad, custodia y transparencia. En términos de actividad, el informe también dimensiona el tamaño del mercado sobre el cual podrían desarrollarse estos instrumentos. Según Lemon, durante 2025 América Latina recibió más de u$s730.000 millones en volumen cripto, mientras que la Argentina concentró cerca de u$s 93.900 millones en valor recibido dentro del ecosistema digital. A nivel de plataforma, la fintech reportó además unos u$s9.300 millones procesados durante el año, cifras que reflejan la expansión del uso de criptoactivos y stablecoins en la región. En ese contexto, el avance de la tokenización aparece como una posible nueva capa de innovación dentro del mercado de capitales, al permitir que instrumentos financieros tradicionales puedan representarse y negociarse en formato digital, ampliando potencialmente el acceso y las formas de intermediación dentro del ecosistema financiero.