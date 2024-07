Wall Street posa sus ojos sobre una cripto que no es Bitcoin: ¿sube su cotización?

Finalmente, debutaron los fondos cotizados en Bolsa de Ether, la criptomoneda que funciona sobre la red blockchain de Ethereum. Los nuevos ETF ya habían sido aprobados en mayo, pero ahora la SEC (Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos) dio luz verde a la documentación restante para que comenzaran a operar a partir de este martes.

De esta forma, se confirma el interés de grandes fondos de inversión de Wall Street en las criptomonedas.

"Esto representa un gran avance en la maduración del ecosistema cripto a nivel mundial, su aceptación en el mercado financiero tradicional y el creciente interés institucional por el ecosistema que comenzó con los ETF de Bitcoin a principios de año", explicó Ignacio Giménez, director de Negocios de Lemon.

La buena noticia no impulsó el precio de la cripto, que operó rozando los u$s 3500. Su valor máximo histórico lo alcanzó en noviembre de 2021, cuando superó los u$s 4600.

Sin embargo, la industria recibió con optimismo la noticia. "No sólo impulsará su uso y adquisición, sino que también posicionará a la red Ethereum como un jugador clave en la revolución cripto, ya que facilitará el acceso de inversores institucionales y minoristas al mercado de ether de una manera regulada, lo que podría aumentar su adopción general", consideró Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

Cinco de los ocho ETFs que recibieron el visto bueno ya empezaron a comercializarse en el mercado estadounidense. Ellos son:

Fidelity $FETH

Franklin Templeton $EZET

Invesco $QETH

VanEck $ETHV

21 Shares $CETH

"Los ETFs serán útiles para grandes fondos de inversión, que tienen limitaciones sobre el tipo de activos en los que pueden invertir. Creemos que esta mayor demanda puede impulsar un alza de su cotización a futuro", agregó Colombo.

Desde IOL Inversiones destacaron que la aprobación de los ETF facilita la inversión de un público más amplio. "Los ETF son productos de inversión que se pueden comprar y vender en el mercado bursátil, lo que los hace más accesibles que las criptomonedas individuales. La aprobación de un ETF al contado de ETH permitiría a las instituciones financieras y las empresas invertir en Ethereum de forma sencilla y segura", aseveró Ezequiel Riva Roure, analista de IOL Inversiones.

"Si bien aún es pronto para afirmar el impacto de la aprobación de los ETF en el ecosistema cripto argentino, sí podemos afirmar que el pasado 7 de julio 2024 tuvimos récord diario de cantidad de Ethereum comprado en Lemon durante los últimos 18 meses", concluyó Giménez.