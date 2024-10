Vuelan los depósitos en dólares antes del cierre de la primera fase del blanqueo

El cierre de la primera fase del blanqueo impulsa abultados ingresos de dólares a los bancos. El inminente fin de la única etapa que habilita la regularización de efectivo vuelve a disparar los depósitos en dólares, tal como ocurrió el mes pasado, lo que además, indirectamente, beneficia a las reservas del Banco Central.

Los depósitos privados en dólares registraron el martes un crecimiento neto de u$s 185 millones, de acuerdo con los últimos datos del BCRA. Se trata de la sexta suba consecutiva desde que se abrió la opción de retirar los fondos blanqueados y se espera que siga la tendencia hasta el cierre de esta etapa, pautada para el 31 de octubre.

Tras el repunte del lunes, se redujo a u$s 278 millones el drenaje de divisas desde el 1 de octubre, cuando se habilitó la opción de retirar los fondos que ingresaron en septiembre. A la vez, los depósitos en dólares acumulan un alza de u$s 12.504 millones desde el 14 de septiembre, cuando se reglamentó el régimen de regularización de activos.

Fuente: Max Capital en base a BCRA.

El stock total de los depósitos en dólares del sector privado ascendió así a u$s 31.116 millones, por lo que se acerca a su máximo histórico de u$s 32.492 millones que se registró en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, previo al desplome que se produjo tras el triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner de las PASO de ese año.

El fuerte crecimiento de los depósitos en dólares ha estado impulsando a los préstamos en esa moneda, los cuales se liquidan en el mercado oficial de cambios y explican buena parte de las compras de divisas que ha estado realizando el Banco Central, además de las colocaciones de bonos corporativos y las buenas liquidaciones del agro.

De hecho, este jueves el Central volvió a comprar divisas en el mercado oficial de cambios. El monto neto ascendió a u$s 55 millones y el acumulado en lo que va de octubre creció a u$s 1053 millones, cifra que sorprende al mercado debido a que en este época del año la entidad suele ser vendedora neta debido a la estacionalidad negativa en los ingresos del sector del agro.

El acumulado de compras de más de u$s 1000 millones en octubre reduce el rojo en la reservas netas del BCRA, en torno a u$s 6000 millones, de acuerdo con los cálculos privados. Las brutas, en tanto, este jueves saltaron u$s 530 millones hasta situarse en u$s 29.045 millones, explicado por las compras de la entidad y el crecimiento de los depósitos en dólares.