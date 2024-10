Dólares del blanqueo y agro disparan a u$s 1000 millones las compras del BCRA en octubre

La performance del Banco Central en el mercado oficial de cambios no deja de sorprender. Las abultadas compras de divisas, que este miércoles se desaceleraron a u$s 40 millones, llevan a acumular en octubre casi u$s 1000 millones, algo poco habitual para esta época del año debido a la estacionalidad negativa del agro.

A lo anterior se suma el cambio de calendario de pagos a los importadores. Por la superposición de esquemas, los operadores esperaban una mayor presión en la demanda de divisas en el mercado oficial de cambios, lo que acentuaría el rojo en los saldos diarios y en las reservas netas del Banco Central.

Milei anticipó el fin del cepo al dólar: por qué en el mercado ven una ventana de oportunidadPero el blanqueo hizo lo suyo. La buena adhesión a la convocatoria del presidente Javier Milei impulsa a los depósitos privados en dólares y, por consiguiente, a los préstamos en esa moneda, los cuales son liquidados en el mercado oficial y le dan la oportunidad al BCRA para comprar esas divisas y sumarlas a las reservas.

Dólares del blanqueo y agro



El equipo de research de Aurum Valores destaca que, a pesar de que se mantiene el deterioro en el tipo de cambio real multilateral, el efecto del blanqueo de capitales "se hizo sentir" en las compras netas de divisas por parte del Banco Central en el mercado oficial de cambios, que en lo que va de octubre ascienden a u$s 998 millones.

"El origen de las compras refleja el aumento del crédito en dólares apalancado en los depósitos del blanqueo y en la fuerte emisión de Obligaciones Negociables que han efectuado las corporaciones para capturar parte de ese aumento de depósitos en dólares por la regularización de activos", sostiene.

Fuente: Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Los analistas de Outlier resaltan que en las últimas jornadas se observa un incremento del volumen MEP, segmento en el que se registran las operaciones entre las entidades bancarias y el BCRA, incluidas las liquidaciones de los préstamos en moneda extranjera.

En ese sentido, señalan que los créditos en dólares, producto del repunte de los depósitos gracias al blanqueo de capitales, explica la dinámica compradora del Banco Central, a lo que se suman los buenos ingresos de dólares por parte del sector agroexportador, superiores a lo habitual para este época del año.

"El nivel de liquidaciones del agro es muy alto para esta altura del año. Creemos que esto es por el diferencial de tasas dólar-peso, apoyado en la velocidad del crawling peg y las tasas de Lecap, sumado a la expectativa de que se disminuya el ritmo del tipo de cambio más el seguro de cambio implícito que ofrece el BCRA interviniendo", resalta.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones destacan que la oferta privada de divisas en la plaza oficial "sigue beneficiándose de los flujos financieros gracias a un blanqueo más exitoso de lo previsto", aunque "también colabora que la liquidación del sector agroexportador se mantenga en niveles atípicos para esta época del año".



Además, resaltan que la demanda se redujo significativamente. Por ejemplo, el martes, cuando el BCRA compró u$s 174 millones, la demanda fue de apenas u$s 87 millones, muy inferior a los u$s 181 millones diarios de las cinco ruedas previas. Por lo tanto, advierte que, de recuperarse la demanda, la racha compradora de divisas podría cortarse.