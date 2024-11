Un mercado líquido sigue atrayendo a colocaciones de ON antes de que cambie el contexto

En un contexto de mercados con alta liquidez y fondos de ahorristas buscando rentabilidad luego de concluida la primera etapa del blanqueo de capitales, hay empresas que renuevan la búsqueda de financiamiento a buenas tasas de interés.

Un hipotético cambio de condiciones financieras internacionales también juega como estímulo para aprovechar la ventana de acceso a financiamiento que se abrió con la baja del riesgo país.

En ese contexto, la citrícola San Miguel, la principal industrializadora de limones del mundo, encendió su aspiradora de fondos para refinanciar vencimientos con la reapertura de una ON Serie XI, con la cual ya el mes pasado había levantado u$s 18 millones. Por efecto de la paridad con el dólar MEP, esa colocación equivalió en forma efectiva a u$s 20,8 millones.

Estas emisiones, aclaró San Miguel en un comunicado con los resultados de la firma a septiembre que estas emisiones "tienen como único objetivo la refinanciación de la deuda existente y no la obtención de nueva deuda".

Ahora, la firma comunicó al mercado que reabrió esa serie XI para una licitación que se realizará el 21 de noviembre.

En la emisión de la serie, San Miguel captó esos fondos en la emisión de ON a dos años, al 9,5% nominal anual. Los bonos pagarán capital al final del plazo e intereses, semestral en el primer periodo y luego en forma trimestral.





"Nos complace informar que estaremos saliendo con la reapertura de nuestras obligaciones negociables Serie XI Adicionales (dólar MEP), la misma cuenta con certificado MiPyME", informó San Miguel.

Programa

La citrícola que encabeza Pablo Plá tiene un programa de emisión de u$s 250 millones, pero en esta salida busca u$s 10 millones, ampliables a u$s 60 millones.

Los organizadores son los bancos Santander y Galicia y se suman como colocadores Balanz Capital Valores, Puente Hnos., StoneX Securities, Cohen S.A., Mills Capital Markets S.A, Bull Market Brokers S.A., Allaria S.A., PP Inversiones S.A., Neix S.A. y Banco Supervielle S.A.

La firma, propiedad mayoritaria del grupo de las familias Miguens Bemberg y Otero Monsegur, también está participada por el holding sudafricano African Pioneer Group, APG. La ANSeS también es propietaria de una parte del paquete accionario.

Posee plantas de procesamiento en Tucumán, en Paysandú, Uruguay, y en Sudáfrica.