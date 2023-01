Subieron 80% desde octubre, ¿pueden los bonos seguir en positivo?

Las ganancias en los precios de los bonos de las últimas semanas son muy abultadas, aunque el mercado ve que los bonos ya se ubican en la parte alta del rango aceptable de operaciones.



Si bien el anuncio de la recompra de bonos por u$s 1000 millones podría darle aire mayor a la recuperación, el mercado cree que hacen falta señales más importantes para que la deuda pueda seguir subiendo.

Apertura bajista

Todos los tramos de la curva de renta fija exhibe grandes ganancias, con avances de entre 15% y 30% en el último mes. Los globales del tramo corto, ganancias de entre 75% y 78%, mientras que en el tramo medio y largo se ven subas de entre 55% a 65% desde octubre a la fecha.

En ese mismo contexto, la deuda emergente sube 12,3% mientras que los emergentes corporativos de alto riesgo ganan 13,5 por ciento.

A partir de la expectativa de que la Fed no va a subir tanto mañana la tasa de interés, el mercado de bonos del Tesoro americano se recuperó, llevando las tasas de la deuda de EE.UU. a la baja, fundamentalmente los tramos más largos.

Esto permitió una mejora global de la deuda, en especial la de emergentes, y en particular la de Argentina. Es decir, los bonos argentinos subieron hasta 6,5 veces más que sus pares.

Cerca de un rango alto de operaciones

Entre los analistas del mercado hay cierto consenso de que los valores actuales de la deuda no están mostrando un sobre castigo como sí se podría llegar a observar cuando los bonos valían u$s 20.

Por lo tanto, y dado el fuerte rally de las últimas semanas que ubicó a los bonos cerca del rango superior de precios esperado (de entre u$s 30 a u$36), y a la falta de mayores señales políticas y económicas, el mercado comienza a ponerse en una postura de mayor cautela, dejando espacio para un recorte en los Globales.

Los analistas de Balanz entienden que los precios actuales de los Globales están más en línea con los fundamentals de Argentina y anticipan mayor volatilidad, dado el año electoral.

"Los precios actuales, en promedio de 32 centavos por dólar, mantienen bajas paridades, pero excluyen escenarios negativos extremos. Esto parece más en línea con lo observado, en donde el Gobierno busca mediante distintas medidas, más bien de corte pragmático, hacer frente a una coyuntura compleja, evitando escenarios de tensión", dijeron.

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB, explicó que el rango de entre u$s 25 a u$s 30 para los bonos era un target con el que trabajaban, teniendo en cuenta un escenario de una reestructuración compulsiva de la deuda. Esos valores son valores promedio de reestructuración ocurridas en el pasado.

Sin embargo, en un escenario más constructivo en el que CFK no se presenta como candidata, Sniechowski ve a ese valor de recuperó en niveles potencialmente más altos.

Además, remarcó que todo este escenario está sujeto a que CFK, o algún candidato afín, se mantenga firme en su decisión de no participar como candidata a la presidencia.

"En un contexto más constructivo, el nuevo rango de recupero para la deuda sería de u$s 30 a u$s 35. Esto es así ya que existe la posibilidad de un canje voluntario de los bonos, y no ya una reestructuración compulsiva como se podía intuir antes. En un contexto de reestructuración compulsiva, tenías valores de recuperó de u$s 25 a u$s 30 pero un canje más amigable te da más aire, por ello se eleva el valor de recupero de entre u$30 a u$s 35", afirmó.

Qué hace falta para ver mayores subas

Para que la deuda pueda seguir subiendo desde los valores actuales, el mercado probablemente le vaya a pedir más medidas al Gobierno.

Ante un posible plan económico, o medidas que logren anclar expectativas, la deuda podría seguir escalando.

Por ello, los analistas entienden que para que los bonos puedan extender la recuperación, resulta clave que además de anunciar la compra de bonos, se proceda en el ordenamiento de las variables financieras y económicas que actualmente se encuentran desordenadas y desancladas.

Desde Adcap Grupo Financiero dijeron que, para que la deuda logre romper hacia arriba el rango de u$s 30 a u$s 36, se necesitan mayores señales políticas.

"Para ver un quiebre hacia arriba de este rango de precios, las opciones políticas se tienen que empezar a perfilar mejor. La duda es si habrá una elección de candidatos polarizados o una elección con candidatos moderados. Si superamos el escenario binario, con cualquiera que gane la elección, el escenario sería parecido", estimaron.

Finalmente, Martin Polo, estratega jefe de Cohen explicó que el principal objetivo de la reciente medida de compra de bonos en dólares por u$s 1000 millones es ponerle un piso más alto a los bonos, bajar el riesgo país y contener la brecha cambiaria que comenzó a tomar envión al tiempo que las reservas internacionales padecen la falta de oferta de divisas pese a la fuerte caída de las importaciones.

Sin embargo, aclaró que "para que esta disposición sea exitosa, el Gobierno deberá avanzar en una agenda de ordenamiento fiscal y monetario que permita mejorar las perspectivas económicas de mediano plazo".