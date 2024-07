Tras la fusión, ahora prevén un mercado único con Byma, MAE y Rofex

En esta noticia Valuaciones

Internas

"No es una fusión, sino apenas un principio de acuerdo", dicen en la City porteña sobre la unión entre MAE y Matba Rofex, nuevo mercado que, según estiman sus protagonistas, estará valuado en u$s 500 millones.

En las mesas apuestan que esta fusión no será la última, sino que más temprano que tarde habrá un sólo mercado en la Argentina, con Byma junto a MAE y a Matba Rofex, ahora que hubo un recambio en el directorio de MAE y no está más un ex banquero nacional que no se llevaba bien con la cúpula de Byma.

Por lo pronto, Matba Rofex y MAE fueron valuadas en u$s 250 millones cada una, aunque Rofex vale más, pero los accionistas de MAE, al ser los bancos, son más poderosos. De ahí que MAE pondrá al presidente, que hasta la asamblea de abril seguirá siendo Roberto Olson, del BNP Paribas.

El vice lo pondrá Rofex, al igual que el gerente general, por lo que seguirá Diego Fernández como CEO. Apuestan que los de Rofex van a ocupar muchos puestos, porque hubo mucho recambio en el managment de MAE.

"Sé que directivos de MAE estuvieron por Estocolmo tratando de comprar el software de trading de Nasdaq hace unos meses, ahora no sé qué harán", decía un hombre de negocios en el coctel, aclarando que Byma tiene el de custodia del Nasdaq.

El nuevo mercado permitirá unir la operatoria de derivados de divisas, renta fija, productos agropecuarios y de otros commodities, con la negociación de contado de esos subyacentes, brindando una plataforma que conecte los diferentes productos y sectores para brindar servicios financieros.

Andrés Ponte, presidente de Matba Rofex, apuesta que, con esta fusión, "vamos a ser una empresa más fuerte, con más potencial, más eficiente, aprovechar las virtudes de las tecnologías que tenemos y agrandar la torta del mercado de capitales. Con MAE tenemos muchas cosas en común y complementarias".