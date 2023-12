Tras el debut de las "Letras del Cielo", vuelve la pasión por los bonos CER

Si bien el tema central en las mesas de dinero pasó por el DNU con profundas reformas lanzado por Javier Milei el miércoles por la noche, la primera licitación de deuda tuvo su impacto en cotizaciones. Las ganancias en los bonos indexados por el CER llegaron hasta el 13% en el día, con compradores que no pudieron acceder a los papeles ofrecidos por el Tesoro Nacional.

El centro de atención estaba puesto en las "Letras del Cielo", tal como se denominaron entre operadores a los papeles a un mes, las Ledes, lanzados por el gobierno de La Libertad Avanza. La tasa fijada en 8,66% a un mes estuvo muy por debajo de la deseada por inversores e incluso no pocos agradecieron haber quedado fuera de la adjudicación.

"El mercado volvió a mostrar apetito por los ajustables por dólar, con fuertes compresiones de las tasas. Esto, al igual que puede observarse con mayor agresividad en la curva CER, responde a un sobrante de pesos que busca colocarse en cualquier instrumento con (aunque sea) alguna chance de mantener valor real", destacó en su informe tras el cierre de las operaciones Aurum Valores.

El TX24 cerró a $1224 con alza de 5,52% y pasó a rendir 76 puntos menos de la inflación del período. El T2X4 finalizó a $996 con ganancia de 6,30%, mientras que el T4X4 trepó 7,60%, el T2X5 5,26%. Por su parte, el laza más pronunciada se dio en el TX28, con una suba de 13.40 por ciento.

Lo que se observa en definitiva desde hace una semana es una corrida al CER. De corto plazo se sabe que lo único seguro en los próximos tres meses es que habrá una fuerte suba de precios. Con la devaluación y el alza de los precios retrasados durante el kirchnerismo, como naftas y tarifas, se estima que en el primer trimestre el incremento de los precios puede llegar a ser de 60% a 70%.

Es prácticamente imposible que el dólar en cualquiera de sus vertientes logre alcanzar semejantes rendimientos. Y, en paralelo, la tasa de plazo fijo quedó por debajo del 10% mensual, y la "Letra del Cielo" en 8,66%, no genera mucho incentivo porque se queda cómodamente por debajo de la inflación esperada. Ya antes de esta corrida al CER los bonos indexados eran muy demandados por bancos y empresas y sus rendimientos pasaron a ser negativos, es decir, ofrecen pagar la evolución de los precios, pero a ello se debe restar una determinada cantidad de puntos porcentuales que varía en función de cada papel. En el T4X4 la TIR o tasa interna de retorno es negativa en 40 puntos. Los inversores en algún momento dudaron del cumplimiento del nuevo gobierno en los papeles dólar linked por posibles desdoblamientos del tipo de cambio lo que acrecentó también la demanda por el CER. Modificar el INDEC y la medición de precios no se veía posible en la gestión de Javier Milei.

Como última alternativa quedan entonces los plazo fijo UVA, pero limitados en monto por los bancos a las personas humanas. Hay algunas entidades que directamente no los muestran en los sitios o en home banking complicando el acceso a esta alternativa. Para las entidades no es negocio atractivo porque no pueden cruzar este tipo de colocaciones de los ahorristas con préstamos o títulos.

El desafío principal del equipo económico es entonces reducir las expectativas de inflación para los próximos meses. Por ahí pasa el éxito o fracaso. Por ello la importancia de medir el ancla fiscal y su funcionamiento. Todo pasa por el ancla.