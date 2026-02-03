Durante diciembre, se triplicaron los cheques rechazados sin fondos, ya que ascendieron a 119.285, sobre un total de 160.823 cheques rechazados.

Marca un aumento del 19% mensual y del 205% interanual, de acuerdo al informe de pagos minorista que elaboró el Banco Central durante diciembre.

En monto, los cheques sin fondos treparon a $ 347.638 millones, lo que se traduce en un alza del 8% mensual en términos nominales y 5% deflactado por inflación, mientras en el interanual la suba ascendió a 311% nominal y 213% deflactado por inflación. Los rechazos por motivo “sin fondos suficientes” alcanzó 2,2% en cantidades y 1,6 % en montos.

Cheques rechazados

Se compensaron 5,4 millones de cheques (físicos y electrónicos en pesos) por un total de $ 22,4 billones. La participación del echeq sobre el total de compensados alcanzó el 60% en cantidades (3,2 millones de cheques electrónicos) y 82,2% en montos ($ 18,4 billones).

Asimismo, a partir de la implementación del echeq en dólares, en diciembre se compensaron 19 cheques por un monto total de u$s 0,8 millones, según el BCRA.

Más crédito que débito

El informe hace hincapié que el uso de las tarjetas de crédito superó a las de débito. En débito se efectuaron 174 millones de transacciones por $ 4,7 billones en noviembre (último dato disponible), con disminuciones de 12% en cantidades y de 14,2 % en montos reales.

Asimismo, en noviembre se realizaron 10.200 transacciones en moneda extranjera por u$s 6 millones, el 99,2% fueron cursadas a través del canal e-commerce.

En cuanto a las de crédito, se observaron variaciones interanuales de 4,2% en cantidades y una baja del 3,5% en montos reales, realizándose 184,7 millones de pagos por $ 10,4 billones. Los canales más utilizados fueron e-commerce con el 39,2% de la cantidad total, POS y QR con el 37,9% del total y débito automático el 13,4%.

Envíos de dinero

En diciembre los envíos de dinero en pesos (transferencias inmediatas “push”) reportaron un crecimiento en cantidades del 24,8%.

Se registraron 753 millones de transacciones por $ 88,7 billones, que implican incrementos interanuales de 24,8 % y 24,4 % en cantidades y en montos reales, respectivamente. El 75% de las transacciones tuvo como origen o destino una CVU .

Pagos con QR

En moneda extranjera se registraron 2,1 millones de operaciones (una suba de 9%) por u$s 3638,6 millones, que implica un alza de 13,9% en moneda de origen. Los ingresos de dinero en pesos (transferencias inmediatas “pull”) alcanzaron 47,7 millones de operaciones en diciembre.

Se realizaron 47,7 millones de transferencias por $ 4,6 billones, representando incrementos interanuales de 2,8% en cantidades y 10,3% en montos reales. Los pagos con transferencia interoperables mediante el QR totalizaron 95 millones de operaciones en pesos.