Los Cedears se volvieron una de las herramientas más usadas por los ahorristas argentinos que quieren acceder al mercado global sin abrir una cuenta en el exterior.

Estos instrumentos permiten comprar, desde el mercado local, certificados que representan acciones de empresas extranjeras y que cotizan en pesos o en dólares, según el caso. Su valor en Argentina depende de la acción original, del tipo de cambio financiero y del ratio de conversión del certificado.

Por eso, antes de incorporarlos a una cartera, conviene entender su funcionamiento y el tipo de exposición que ofrecen.

Qué es un Cedear y por qué cada vez son más elegidos

Un Cedear es un certificado que replica el comportamiento de una acción o de un fondo que cotiza afuera de la Argentina. El inversor no compra el activo extranjero de manera directa, sino un instrumento local que sigue su precio. Esa estructura permite acceder a compañías internacionales desde una cuenta comitente abierta en el país.

En la práctica, el Cedear actúa como un puente entre el mercado argentino y el internacional. Su cotización local surge de la combinación entre el valor del activo subyacente, el ratio de conversión y el dólar financiero.

Cómo funciona

Cuando una empresa tiene Cedears en Argentina, el precio del certificado acompaña dos variables al mismo tiempo: la acción original en el exterior y el tipo de cambio implícito en el mercado local. Eso significa que el resultado en pesos no depende únicamente de la empresa, sino también de cómo se mueve el dólar financiero.

Por eso, los Cedears suelen asociarse con una forma indirecta de dolarizar parte de la cartera. Aun así, no eliminan el riesgo: si cae el activo de origen o el mercado internacional corrige, el Cedear también puede bajar.

Por qué interesan cada vez más

Para el pequeño inversor argentino, la principal ventaja es el acceso. Con un solo instrumento puede tomar posición en empresas que operan en mercados globales, sin abrir una cuenta afuera ni enfrentar la complejidad operativa de invertir directamente en el exterior.

Cedears y diversificación

Los Cedears amplían el universo de diversificación. Permiten combinar sectores distintos y reducir la dependencia exclusiva de activos locales, algo especialmente valorado en un entorno donde el ahorro en pesos suele perder poder de compra.

Tecnología

La tecnología suele ser el sector más observado por quienes empiezan a mirar Cedears. Es un segmento asociado con crecimiento, innovación y empresas muy reconocidas por el público, como Apple, Google, Microsoft, Amazon o Nvidia.

El interés por estas compañías responde a que participan en negocios globales y de gran escala, desde software y hardware hasta inteligencia artificial, servicios en la nube y comercio digital. Pero también son acciones con fuerte sensibilidad a las expectativas del mercado, por lo que sus precios pueden mostrar movimientos amplios.

Consumo

El sector consumo reúne empresas que venden productos y servicios de uso cotidiano, lo que lo vuelve más fácil de comprender para muchos inversores. En ese grupo aparecen marcas globales como Coca-Cola o Amazon, que suelen funcionar como referencia cuando se habla de negocios con presencia masiva y alcance internacional.

La idea detrás de este sector es acceder a compañías que, en general, tienen demanda más estable que otras áreas de la economía. Eso no elimina el riesgo, pero sí ofrece exposición a negocios que pueden comportarse de manera menos errática que sectores más dependientes del ciclo económico.

Energía

La energía cumple un rol distinto dentro de una cartera porque depende de factores como los precios internacionales, la demanda global, la geopolítica y la regulación.

A través de Cedears, también es posible acercarse a compañías vinculadas con petróleo, gas o infraestructura energética sin salir del mercado argentino.

Su inclusión en una cartera puede servir para diversificar frente a sectores como tecnología o consumo. Sin embargo, también es un rubro expuesto a shocks externos y a variaciones fuertes en los precios de los commodities.

Cedears y empresas a elegir: riesgos a mirar

El primer riesgo es la volatilidad: el precio puede cambiar con rapidez por la acción original, por el mercado local o por ambos factores a la vez.

El segundo es el riesgo de mercado, que aparece cuando el sector elegido o la empresa atraviesan una baja generalizada.

También está el riesgo cambiario, ya que el valor en pesos se relaciona con el dólar financiero. Y, como en toda cartera, la diversificación sigue siendo clave: concentrar todo en un solo sector o en pocas compañías aumenta la exposición a cualquier golpe puntual.