Tasas de interés: cuánto aumentaron con el debut de las LeFi

El mercado tuvo su primera rueda de operaciones con el nuevo instrumento de política monetaria: las Letras Fiscales de Liquidez (LeFi), que en su debut ya generaron un efecto arrastre positivo para el rendimiento de cauciones y fondos money market. Es que las LeFi, que fueron licitadas este lunes en reemplazo de los pases, no tributan Ingresos Brutos, ya que son un instrumento emitido por el Tesoro, por lo que los bancos obtienen un rendimiento levemente mayor.

Si bien el Banco Central no subió aún la tasa de manera formal, el debut de las LeFi operó como una suba de tasas indirecta. Los bancos ahora cobran el 40% anual pleno de interés, sin descuentos impositivos. Eso implica que la tasa efectiva mensual sube de 3% (neta de Ingresos Brutos) a 3,35%. Ese efecto generó mejores rendimientos de cauciones y fondos money market.

"El efecto que tuvo el debut de las LeFi fue la suba de tasas en títulos de corto plazo como la caución, en donde vimos una suba de 300 puntos básicos. Con esto esperamos algo más de demanda de fondos money market y T+1", aseguró Mauro Carrizo, analista de Cocos Capital.

"Si bien la suba no es significativa queda un poco más atractivo para aquel inversor que hasta hoy se volcaba 100% al dólar", agregó.

La gran pregunta ahora es cuál será la liquidez que ofrecerán las LeFi, que tienen como plazo un año, frente a los pases, que eran un instrumento corto a un día. "Lo que está en duda también es qué compromiso va a tener el Central para garantizar la liquidez de los bancos. Una cosa era tener un instrumento de cortísimo plazo, como los pases, y otra es tener una Letra a un año", consideró Alejandro Vanoli, ex presidente del BCRA y director de Synthesis.

El temor del sistema bancario es quedar descalzado con los depósitos a plazo fijo. Por otro lado, la liquidez es importante para que las entidades continúen ofreciendo créditos.

Las LeFi también incrementan el riesgo Tesoro que afrontan los bancos, que ya no son acreedores de instrumentos emitidos por el Central. "Con este mecanismo los bancos aumentan la exposición al sector público. Esto los bancos no lo querían, pero tienen que llevarse bien con el BCRA y en lo inmediato no tienen mucha alternativa", asegura Vanoli.

"La lectura del mercado en lo inmediato es que el programa económico cierra con más brecha en lo cambiario y con más deuda pública en lo fiscal, así que eso expresa un poco la suba al riesgo país a lo largo de la semana pasada luego de los anuncios del Gobierno", agregó.

EL BCRA AÚN NO SUBE LA TASA

Aunque en el mercado corrían versiones de una posible suba de tasas, el Central eligió postergar esa decisión, teniendo en cuenta que la exención impositiva funcionaba como una suba de los rendimientos de facto. La Tasa de Política Monetaria es de 40% nominal anual (TNA), lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) de 49,15%.

En Cocos Capital creen que si los mejores rendimientos que ofrecen a partir de ayer cauciones y Fondos Comunes de Inversión (FCI) incentivan a que ahorristas compren menos dólares, eso generará un impacto positivo en las reservas. "Si hay un efecto contra el dólar también implicará el menor uso de reservas vía intervención", asegura Carrizo.

"Más allá del detalle técnico de que las LeFi están exentas de Ingresos Brutos, eventualmente el BCRA podría efectuar una suba de tasas buscando suavizar la presión sobre los dólares financieros y sin necesidad de intervenir en el mercado mediante venta de dólares en el mercado", afirmó Pedro Siaba Serrate, head of Research & Strategy de PPI.

Con las LeFi, el mercado espera volver a las tasas positivas. ¿Será la vencida?