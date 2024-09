Subieron los bonos en dólares y el riesgo país hace equilibrio en los 1300 puntos

El riesgo país volvió a caer y quedó cerca de perforar el barrera de los 1300 puntos, de la mano de otro avance de los bonos soberanos en dólares. Las acciones, en tanto, mostraron un desempeño mixto, en una rueda en la que los dólares financieros cedieron y el BCRA compró u$s 191 millones en el mercado oficial de cambios.

El avance de los títulos de deuda soberana en Estados Unidos se dio a lo largo de toda la curva de vencimiento. La suba más importantes de los Globales se registró en los que vencen en el año 2041, con ganancias diarias de 0,4%. El riesgo país, en tanto, retrocedió 5 puntos básicos y finalizó la jornada en 1303 unidades.

En renta variable, los ADR argentinos en Wall Street avanzaron hasta 5,4%, liderados por Vista, y cedieron hasta 4,2%, encabezados por Supervielle. El índice S&P Merval cedió 0,9% en pesos, pero avanzó 0,3% en dólares, también con avances de hasta 5% (Transportadora de Gas del Norte) y bajas de hasta 4,2% (Macro) entre los papeles del panel líder.

"Más allá de la firmeza de Wall Street, en las últimas ruedas los activos domésticos se vienen presentando más inclinados a intercalar un respiro, luego de las fuertes subas acumuladas en los últimos tiempos, en un proceso que desarrollado ordenadamente resultaría saludable y oportuno en busca de consolidar los niveles y depurar aquellas manos más orientadas al trading", señaló el analista Gustavo Ber.

Ber sostuvo que la corrección "sucede tras las fuertes apuestas que se han venido activando por el ordenamiento de la macroeconomía y el mayor apetito hacia emergentes, mientras se monitorean las señales desde la gira presidencial por Estados Unidos, en el marco de expectativas de los inversores externos, los cuales parecen más orientados a evaluar alternativas en el actual contexto externo e interno".

Las variaciones de los activos financieros se dieron en una jornada en la que el Banco Central compró u$s 191 millones en el mercado oficial de cambios, el saldo más alto en más de cuatro meses. Tras la compra, el resultado positivo acumulado en el mes creció a u$s 231 millones y la reservas brutas avanzaron u$s 893 millones para ubicarse en u$s 28.239 millones.

Los dólares alternativos, por su parte, operaron nuevamente en baja. Los precios del dólar MEP a través del GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear cayeron hasta 0,2% para ubicarse en $ 1202 y 1224, respectivamente. El dólar blue, en tanto, se mantuvo sin variación, en $ 1225 en la punta de compra y $ 1245 en la de venta.