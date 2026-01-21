En esta noticia

El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco Meridian, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29% para no clientes y clientes.

Fuente: ShutterstockAndrzej Rostek

Tasas de interés de los principales bancos

  • Banco Nación: 23.50%
  • Banco Macro: 24.50%
  • Banco ICBC: 23.50%
  • Banco Credicoop: 23.00%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23.5%
  • Banco Santander: 21.00%
  • Banco Galicia: 22.00%
  • Banco BBVA: 22.00%
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 20.50%

Cuánto gano si invierto $ 2 millones en un plazo fijo

Quien invierta $ 2 millones en una TNA de 29% obtendrá al final del plazo fijo un total de $ 2.047.671.