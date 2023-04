Sube el dólar blue: qué hará el BCRA ahora con la tasa de los plazos fijos

Pese al nuevo valor récord, tanto del dólar blue como del contado con liquidación de las últimas jornadas, el directorio del Banco Central, que se reunirá en su tradicional cita de los jueves en Reconquista 266, sigue con la idea de no subir la tasa de interés que afecta a los depósitos a plazo fijo.

Hay dudas acerca de si no es conveniente subirla para frenar la fuerte demanda de divisas y quienes aseguran que no se detiente con tasa: "En este contexto, nadie hace carry ni con la tasa en 1000% anual", exageran.

Se estabilizó el stock de depósitos en dólares en los bancos tras una baja en marzo



Caen los bonos y analistas alertan las primeras consecuencias del canje de deuda



El dilema de subir la tasa

"Si no la subimos, nos llevan puestos", piensan algunos en el gabinete económico, y otros le responden: "Y si lo hacés, también nos llevan puestos, por la emisión para pagar las remuneraciones de las Leliq y pases que se van a la inflación. En este contexto se acortan los plazos", acotan.

¿No fue un error no haber tocado la tasa la semana pasada, para evitar que se dispare el blue?, preguntó El Cronista. "No se evitaba. Pero además la brecha se mantiene con comportamientos erráticos y acompaña el crawling peg. Es lógico que siga subiendo. Con esta nominalidad no se va a planchar: Eso sería noticia, no que suba el blue", tratan de desestimar.

Pese al nuevo valor récord, tanto del dólar blue como del contado con liquidación en $ 421, el directorio del Banco Central, que se reunirá en su tradicional cita de los jueves en Reconquista 266, no tiene previsto subir la tasa.

FMI exige

Hay tres argumentos que esgrimen puertas adentro para dejar la tasa de política monetaria sin movimientos, pese a que el Fondo Monetario Internacional les pidió explícitamente en su staff report tener una tasa positiva para los ahorristas, de modo que no se agrande la brecha cambiaria.

En primer lugar, en el BCRA se basan en que marzo es un mes extraordinario por su estacionalidad. En segundo término, que la tasa efectiva anual (renovando capital e interés cada 30 días), del 113%, es positiva frente al último relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Central, que dio un alza de precios del 110% para todo el año. En último lugar, que este mes les está dando, por ahora, una inflación del 6,1%, con lo cual hasta la tasa no minal, del 6,5%, quedaría positiva.

Hay dudas acerca de si no es conveniente subirla para frenar la corrida, aunque hay quienes aseguran que esta corrida no se para con tasa: "En este contexto, nadie hace carry ni con la tasa en 1000% anual", exageran.

Ahora, si uno lo compara con la última suba de tasas del mes pasado, cuando la inflación dio 6,6% y el REM vaticinaba un alza de precios del 100% para este año, la TEA era mucho más positiva que ahora.