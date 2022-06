Sturzenegger calificó como "horrible" el balance del BCRA y advirtió por una "bomba de tiempo"

Federico Sturzenegger calificó de "horrible" el balance actual del Banco Central, y apuntó que llegó "a un punto que nunca hubiera creído posible". El ex presidente de la autoridad monetaria también advirtió que el elevado nivel de emisión de Leliq por parte de este Gobierno es una "bomba de tiempo".

En una entrevista con el portal Bloomberg Línea, el economista que condujo el BCRA entre diciembre de 2015 y junio de 2018, afirmó que las Leliq "son pasivos sin activos" y resaltó que la situación es "totalmente diferente" respecto a las Lebac que se emitieron durante su gestión.

El dólar blue se pone picante: cuál es la razón secreta de la suba a niveles récord y qué puede pasar

El dólar de los bancos no aumenta y la brecha supera el 80%: a cuánto cotiza en la City





"En aquel momento, las Lebac subían porque comprábamos dólares. Es decir, que había activos. Si en algún momento llegaba una crisis, las reservas se revalorizaron y las Lebac se derretían en dólares. Fue lo que pasó. No se puede comparar el helado de las Lebac con la bomba de la Leliq ", comentó.

DEUDA EN PESOS



Durante la entrevista, el primer presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri criticó también la gestión de la deuda local en pesos, que en los últimos días generó fuertes tensiones tras el colapso de los títulos atados al índice de inflación.

" Salieron con la locura de que la deuda en pesos no era deuda , que era como prestarle a tu sobrino y cosas que nunca se entendieron. Y está en CER y no la licúa la inflación. Va a dejar un flor de lío este gobierno ahí, porque su endeudamiento es muy alto", sostuvo.

Federico Sturzenegger actualmente es docente en la Universidad de San Andrés, Universidad de Harvard y la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París.

Sobre los casi u$s 600.000 millones que vencen la próxima semana, señaló: "El Gobierno se financió en CER, es decir, con deuda indexada, que no la licúa la inflación. En ese sentido, es similar a la deuda en dólares. Y el mercado empieza a intuir que el próximo Gobierno no va a tomar la posición de Macri del 2015 de tratar de hacer la transición sin modificar los contratos . Por eso entonces se dificulta renovarla ahora".

El economista comentó que en caso de que el Gobierno no logre renovar los próximos vencimientos, tendría como opción emitir dinero para pagar, lo cual "aceleraría fuertemente la inflación" , o reestructurar. Pero, según afirmó, en ambos cosos, antes de que suceda, los inversores buscarían activos para protegerse.

" No veo cómo el Gobierno evita una crisis mayúscula . Porque, claro, la posición de reducir el déficit no está y ni siquiera alcanza con reducir el flujo de nueva deuda, ya que lo que importa es si la gente está tranquila con el stock que ya tiene. Y me parece que no lo está", sostuvo.

DÓLAR Y BRECHA CAMBIARIA



Sturzenegger fue consultado también sobre lo que prevé para este año sobre los dólares paralelos y los niveles de brecha cambiaria . El economista afirmó que "es muy difícil saberlo" y que la variación de los paralelos dependerá de la emisión monetaria y la disponibilidad de divisas estar "esterilizar" esa emisión.

"El acuerdo con el FMI les dio u$s 7000 millones que todavía no usaron todo. Les da algo de margen. Pero hay que ver si los quieren usar y parece que la renovación del endeudamiento en pesos no va a estar fácil. Y en ese caso son capaces de cualquier cosa. Es la primera vez que pienso que quizás no puedan transitar lo que queda del mandato sin una crisis fuerte", advirtió.

apoyo político



El ex titular del Central fue consultado también sobre a quién votaría en las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, respondió que, en caso de que se presentara como candidata el próximo año, "sin ninguna duda" su voto sería por Patricia Bullrich porque ve en ella voluntad de cambiar las cosas .