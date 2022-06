Startup de pagos digitales recibió fuerte inversión para crecer por el Pacífico

Otra fintech argentina obtuvo una importante inversión en dólares para seguir creciendo. La startup cordobesa Wibond, que brinda la opción de pagos digitales sin tarjetas, cerró una ronda de inversión por u$s $2,25 millones y luego levantó u$s $3,75 millones adicionales, con lo cual obtuvo un total de u$s 6 millones.

El objetivo de esta búsqueda de inversiones es continuar su plan de expansión . Desde la compañía indicaron que, además de crecer en Argentina, apuntan a llegar a otros países de la región "con el propósito de brindar acceso financiero y digital" a los usuarios de América Latina.

Suman casi 30.000 personas al sistema financiero con un método alternativo





" Esta ronda fue muy estimulante . Habíamos recaudado u$s 2,25 millones en nuestra ronda seed y, luego de finalizar el programa YC y de una serie de hitos de la empresa, captamos la atención de nuevos fondos e inversores que terminaron orgullosamente de completar nuestra ronda por u$s 6 millones", contó Ezequiel Bucai, Ceo de la compañía.



Ezequiel Bucai, Ceo de Wibond.

EXPANSIÓN



La principal base operativa y de negocios de esta fintech está en Argentina. Pero, según comentó el empresario, en este momento la compañía se encuentra trazando planes de acción para acelerar su posicionamiento en Chile y, además, desembarcar en México.



"Nuestro equipo viene creciendo rápidamente y tenemos en claro nuestra visión: guiar a los usuarios en todo su proceso de compra y lograr que el 83% de los nativos digitales de Latinoamérica sin tarjeta , pero con capacidad de pago, puedan pagar los productos que quieran", afirmó Bucai.