El Gobierno de España suaviza los requisitos que regulan los centros de datos y da aire a compañías como Solaria o Merlin Properties, castigadas con el primer borrador del Real Decreto que implicaba unas reglas de juego desfavorables para los intereses del sector. En el primer caso, el valor de la acción literalmente vuela en el Ibex 35 con un incremento a media tarde de un 8,89%; mientras la socimi sube otro 2,35%.

Entre los cambios más relevantes hay que destacar las mayores facilidades para acreditar el suministro renovable y una alternativa transitoria de cinco años vinculada a la reducción automática de la demanda eléctrica. Asimismo, se eleva de uno a diez megavatios (MW) de consumo el listón a partir del cual los centros de datos deberán cumplir con la mayoría de requisitos del Real Decreto, dejando exentos a los centros más pequeños, orientados principalmente a pymes.

Por otra parte, la antigüedad máxima de las plantas renovables asociadas se amplía de 18 a 36 meses, por lo que se extiende el requisito de adicionalidad, según el cual los centros debían venir acompañados de nuevas renovables. Duplicar el margen da una mayor flexibilidad a esas instalaciones renovables.

También se introduce un periodo transitorio de cinco años en el que la exigencia de cobertura renovable baja del 80% al 60% hasta el 31 de diciembre de 2028 y al 70% en 2029, 2030 y 2031.

Sin embargo, el Gobierno mantiene la correlación horaria – que implica la acreditación hora a hora -, que continúa siendo el requisito más costoso. Renta 4 explica que aunque el porcentaje exigido sea menor, el promotor deberá sobredimensionar la generación renovable e instalar baterías para cubrir las horas sin producción solar.

Otra modificación establece que para acogerse al periodo transitorio, los centros de datos deberán adherirse obligatoriamente a un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite al operador del sistema desconectarlos automáticamente en caso de necesidad. “Según el sector”, asegura el banco de inversión, “esto implicaría un uso frecuente de grupos electrógenos diesel, hecho que conlleva emisiones de CO2 y ruido, especialmente en centros próximos a zonas residenciales”.

En cuanto al calendario, el envío al Consejo de Estado refleja la voluntad del Gobierno de aprobar el Real Decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tal y como anunció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

El Gobierno suaviza los requisitos que regulan los centros de datos y da aire a compañías como Solaria o Merlin Properties. Shutterstock

Valoraciones

Si bien Renta 4 considera que los cambios son positivos, “aparentemente son igualmente insuficientes” ya que reducen el perímetro de la norma y suavizan algunos parámetros. “Pero”, sigue “no modifican el principal factor de sobrecoste, la correlación horaria, que era precisamente el ajuste que cabía esperar de última hora”.

De acuerdo a la entidad, la ampliación de la antigüedad a 36 meses facilita el uso de generación renovable ya existente, y el menor porcentaje exigido en el periodo transitorio reduce el tamaño de las instalaciones necesarias. “Sin embargo”, continua, “el acceso al periodo transitorio queda condicionado al SRAP, lo que introduce un riesgo operativo (interrumpibilidad) que puede resultar poco compatible con proyectos con clientes hyperscalers, esto es grandes empresas tecnológicas que ofrece servicios de computación en la nube a escala masiva”.

Respecto a Merlin Properties, Renta 4 mantiene la estimación de que aproximadamente el 73% de los MW proyectados en las 3 fases del plan MEGA tendrían viabilidad: “recordamos que el 25% de la potencia proyectada se localiza en Lisboa-Portugal, fuera del alcance de esta norma”.

Como los proyectos de la socimi superan con holgura el umbral de 10 MW, para Renta 4 el cambio de perímetro no les beneficia, porque considera que la mayor flexibilidad en antigüedad y porcentaje podría suponer un ligero sesgo positivo, “que no incorporamos hasta conocer el texto definitivo”. Aunque enseguida matiza que el riesgo de deslocalización de inversiones hacia Portugal podría ser un factor favorable para la plataforma de Lisboa de Merlin.

Por último, Renta 4 reitera la recomendación de `sobreponderar´ con un precio objetivo de 17,60 euros la acción, cuando a en la tarde de hoy se está comercializando a 11,53 euros.

Renta 4 mantiene la estimación de que aproximadamente el 73% de los MW proyectados en las 3 fases del plan MEGA de Merlin Properties tendrían viabilidad. Freepik

La provisionalidad genera dudas

Los analistas de Jefferies recuerdan que el Real Decreto revisado sigue siendo un borrador, y podría sufrir nuevos cambios hasta lograr su aprobación definitiva antes de las elecciones del 29 de noviembre, por lo que la provisionalidad de estos cambios puede modificar su grado de impacto final sobre las empresas.

En relación a Merlin destacan que España suavizó considerablemente las normas propuestas sobre el consumo eléctrico de los centros de datos, “lo cual constituye un avance positivo para la empresa”, afirman.

“Noticia negativa”

Así la califican los analistas de Banco Sabadell “ya que parece que el nuevo texto no cambia sustancialmente aquellos aspectos más polémicos del texto original”.

En concreto, critican que el nuevo texto mantiene los criterios de adicionalidad y correlación horaria, “por lo que aunque rebaja los umbrales de las restricciones la norma sigue siendo muy difícil de cumplir de manera económica”. Y reconocen, además, que desconocen si el nuevo texto cambia las condiciones para los centros que estaban en un estado muy avanzado de desarrollo.

Por otra parte, Banco Sabadell cifra el impacto del Real Decreto en Merlin, cuyo negocio de centros de datos podría llegar a representar dos terceras partes de las rentas en 2032, como “incierto y difícil de valorar”.

En concreto, sostienen que la impresión es que el impacto será negativo, pero no muy significativo porque, entre otras salidas, Merlin tiene opcionalidad (desviar proyectos a Lisboa, donde cuenta con capacidad de sobra), como implementar acciones correctoras en algunos proyectos, por caso instalar baterías en aquellos donde el autoconsumo ya es muy alto, aunque a un coste mayor. Además, sostienen, existen recursos legales, como pedir daños y perjuicios en el Tribunal Supremo si el Real Decreto no exime a los proyectos en un estado de avance considerable.

Solaria

Desde Jefferies dicen que los ajustes introducidos al menos, mitigan ligeramente las exigencias planteadas en términos de energías renovables.

Tampoco a los expertos de Jefferies se les pasó por alto que de acuerdo con la nueva versión del decreto, el plazo de elegibilidad para las instalaciones de energía renovable se duplicaría, pasando de 18 a 36 meses, “lo que brindaría una mayor flexibilidad en el abastecimiento energético”.

Así las cosas, es opinión unánime entre los analistas del Ibex 35 de que el la modificación del Real Decreto para regular los centros de datos resulta aún insuficiente, pero incluye algunos ajustes “positivos” para las empresas con mayor exposición como Solaria.

Así es cómo la nueva versión del decreto de centro de datos empuja a los inversores a tomar posiciones en Solaria. La performance de hoy lo certifica, ya que el incremento del valor de la acción de la compañía de renovables llegó a superar un 7%, borrando, por el momento, la volatilidad que terminó en castigo por los movimientos de las sociedades bajistas.

Por su parte, Banco Sabadell destaca que la reforma afectaría a Solaria en la monetización de sus permisos de conexión y la firma de nuevos PPA de largo plazo.