El crudo Brent, de referencia para las operaciones en la Argentina, trepó casi 8% hasta $ 102,39 por barril este lunes después de que EE.UU. confirmó que bloquerará el tráfico de buques hacia o desde Irán por el estrecho de Ormuz a partir de las 11,00 del lunes, hora argentina. Aunque Donald Trump dijo que cree que continuarán las infructuosas negociaciones bilaterales mediadas por Paquistán, lo que el mundo de los mercados sepultó fue el “Dividendo de la Paz” que permitió jueves y viernes pasados una recuperación de los activos a nivel global. El West Texas Intermediate superó u$s 103 y los futuros del gas en Europa subieron hasta un 18%, avanzando al mismo ritmo que el petróleo crudo. Las bolsas europeas caían esta mañana hasta 1% y los futuros sobre índices de los mercados de EE.UU. también bajaban hasta 0,7% después de que el domingo por la noche iniciaran con caídas de casi 2%. Todas las miradas están puestas en qué sucederá a las 11,00 hora argentina cuando los EE.UU. apliquen el bloqueo al paso de entrada y salida de navíos iraníes a través del Estrecho de Ormuz, canal de 20% de la producción mundial de crudo. Vital para el comercio energético mundial, permanece prácticamente cerrado desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero. La semana pasada, después de que se anunciara la mediación de Paquistán y se decretara un alto el fuego, el S&P 500 aumentó más del 3,5%, las acciones de los mercados emergentes subieron un 7,4%, y el Bitcoin se disparó casi un 10%. Los futuros WTI cayeron 13,4% hasta el viernes, mientras que el Brent cerró en torno a los u$s 95 el barril, frente a los aproximadamente u$s 112 de marzo. Pero al cabo de dos días de negociaciones, Teherán intensificó su control al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo comercializado a nivel mundial. Durante las últimas seis semanas impuso pagos a algunos buques y mantuvo el tráfico marítimo a niveles muy inferiores a los anteriores a la guerra. Pero el bloqueo dispuesto ayer por Trump no fue bien recibido por los mercados. En el arranque de las operaciones, los futuros de índices de las bolsas de EE.UU. se negociaban con fuertes bajas, de hasta 1,27% en el caso de los del Nasdaq y de -1,22 en los del S&P 500. «Me parece una iniciativa bastante ambiciosa, y no resuelve el problema de la disrupción», declaró a Bloomberg Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, refiriéndose al plan de bloqueo estadounidense. «Es difícil comprenderlo». El sábado se había observado un aumento en el tránsito a través del estrecho. Sin embargo, el domingo, dos embarcaciones intentaron atravesar el estrecho paso, pero las negociaciones en Islamabad fracasaron y un acuerdo sobre Ormuz siguió siendo esquivo. Según Yacoubian, si Irán siente que sus exportaciones de petróleo están amenazadas, podría presionar a las fuerzas hutíes en Yemen para que ataquen el tránsito a través del punto estratégico de Bab el-Mandeb, en la entrada sur del Mar Rojo.