Se devalúa el real en Brasil y crecen las recomendaciones de tomar cobertura en Argentina

El real de Brasil tocó su mayor valor desde 2022. Cuando se devalúa la moneda del principal socio comercial implica una apreciación del tipo de cambio local.

Esto se suma a un proceso de apreciación real a causa del crawling peg del 2% y de una inflación elevada durante los primeros meses de 2024.

El mercado aun no incorpora expectativas devaluatorias. Sin embargo, los analistas comienzan a ver valor en los dólar linked y sintéticos.

Sube el dólar en Brasil

El real acumula una devaluación de 4,9% contra el dólar en los últimos 30 días.



Así, en el 2024, el real ya se devaluó un 11,3% contra la divisa americana, por lo que su valor pasó de $4,9 reales por dólar a principio de año hasta su nivel actual de $5,4 reales por dólares.

El tipo de cambio en Brasil alcanzó los $R 5,44 siendo su mayor valor desde fines de 2022.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, explicó que el dólar fuerte a nivel global perjudica a las monedas de la región, y por ello el real se ha devaluado.



"Dentro de los factores que justifican la tendencia bajista en el real se encuentra un dólar fortalecido que debilita a las monedas en LATAM, sumado a la fomentación del gasto público por parte del presidente Lula Da Silva", dijo.

Según Robin Brooks, economista en The Brookings Institution y ex economista jefe del IIF, el real brasileño es la moneda de los mercados emergentes con peor desempeño en lo que va del año.

"El real tiene una performance peor que Argentina, Turquía o México. Hay una relajación del carry trade que afecta a todos los mercados emergentes, pero esto aún debería hacer reflexionar a los responsables políticos de Brasil. Esta debilidad del real endurece las condiciones financieras y perjudica el crecimiento", advirtió Brooks.

Apreciación y devaluación



La dinámica cambiaria en Brasil es de suma importancia ya que es el principal socio comercial de la Argentina.

Por lo tanto, una devaluación de la moneda brasilera implica, de manera indirecta, una apreciación del tipo de cambio local.

Si devalúa el socio comercial y el tipo de cambio local se mantiene estable, la Argentina pierde competitividad. Esto mismo es lo que estuvo ocurriendo en las últimas semanas.

En relación al impacto local, Mazza detalló que la devaluación del real le pone una presión adicional a la acelerada apreciación que está teniendo el tipo de cambio real argentino.

"En los últimos 30 días, el peso se apreció en un 4,3% en términos reales. Esto es aproximadamente la mitad de la pérdida de competitividad se explicó por la devaluación brasileña. Así, el peso acumula una apreciación de 44,8% en términos reales desde la devaluación de mediados de diciembre", comentó.

Además, remarcó que esta pérdida de competitividad ya se hizo notar en las compras del MULC del BCRA, que acumula ventas por u$s 50 millones en las últimas cinco ruedas.

En ese sentido, Mazza ve valor en los bonos dólar linked.

"En vista de la apreciación del peso y del menor ritmo de compras del BCRA. Sugerimos comprar instrumentos dólar-linked y contratos futuros de dólar a fines de año y principios de 2025", comentó.

Por ahora el mercado no incorpora mayores presiones devaluatorias en el tipo de cambio oficial. De hecho, las mismas han retrocedido en la última semana.

Según datos de MAE, la curva de dólar futuro retrocedió a lo largo de la última semana.

Las tasas de devaluación esperada de dólar futuro de MAE bajaron en la última semana de 45,9% (TNA)a 43,1% (TNA)en el contrato más corto de junio, mientras que a julio la tasa de devaluación esperada paso de 49,75% a 43% (TNA).

En el contrato a agosto, la curva se desplazó hacia abajo, pasando de 60% (TNA) a 48,7% (TNA), mientras que los contratos a septiembre y octubre vieron también una merma en las tasas de devaluación esperada desde niveles de 61% y 62% a 53,1% y 56,5% a lo largo de la última semana respectivamente.

Javier Scelato, Portfolio Manager de Fondos Fima, detalló que, si bien la devaluación del real agrega presión al tipo de cambio real, la aprobación de la Ley de Bases genera expectativas positivas sobre el dólar.



"En un contexto sin restricciones y con mercado libre de cambios, un rally del Real metería presión al tipo de cambio oficial para sostener los términos de intercambio, pero el contexto es otro. Tras una sanción favorable de la ley, la brecha podría retroceder por descenso del CCL y no por aceleración del oficial producto de la mencionada ponderación", sostuvo.

En ese sentido, Scelato agregó que la dinámica cambiaria local responde fundamentalmente a variables domésticas.

"Entendemos que la dinámica de la brecha en Argentina para el mercado está en estos momentos desacoplada del comportamiento de las monedas en la región. Si bien es cierto que el Real hizo un rally del 11 % en lo que va del año (6,6 % en los últimos 60 días), la brecha en Argentina se elevó por motivos domésticos y el mercado podría haber estado ponderando las demoras en la sanción de la Ley de Bases", detalló.

Los analistas de Criteria esperan que el ritmo cambiario se mantenga, en línea con las expectativas del mercado en las curvas de dólar futuro.

"Más allá del reciente nerviosismo en el mercado, creemos que las expectativas de devaluación se mantendrán contenidas y el BCRA continuará con la devaluación mensual del tipo de cambio oficial en torno al 2%, y el proceso de baja en la inflación permitirá obtener registros por debajo de las expectativas del mercado expresadas en las curvas de rendimiento y la encuesta del REM", dijeron desde Criteria.

¿Búsqueda de cobertura?

El hecho de que aun el mercado no esté incorporando un cambio en el ritmo cambiario, no implica que no lo pueda hacer, y que estos niveles de dólar linked y dólar futuro puedan ser una oportunidad.

Analizando el tipo de cambio real multilateral, este se encuentra en los mismos niveles que los observados a finales de 2023.

Es decir, el peso evidenció una notable apreciación desde el shock devaluatorio de diciembre.

Debido a la alta inflación y al crawling peg del 2%, la Argentina perdió prácticamente toda la competitividad ganada en diciembre y hoy se ubica en los mismos casi en los mismos valores que a finales de año.

En cuanto a las oportunidades de inversión, desde Facimex Valores ven valor en los bonos dólar linked.

"Con una brecha cambiaria mayor al 40% y nuestros modelos apuntando a un tipo de cambio real de unificación mayor al actual, vemos atractivo en rebalancear la exposición desde CER a 2025 hacia dollar linked 2025", afirmaron los analistas de Facimex.

Los analistas de Grupo IEB remarcaron que la brecha cambiaria en torno a 45% volvió a hacer atractivas las posiciones en dólar linked que podrían capturar el cierre de la brecha ante un eventual levantamiento del cepo.

"Para quienes quieran tomar posiciones en dólar linked seguimos prefiriendo el armado de sintéticos DL con Lecaps que si bien comprimieron en las últimas semanas aún vemos atractivo en los sintéticos de noviembre y enero", puntualizaron.

Finalmente, Scelato agregó que ve un momento más conveniente hoy para tomar cobertura cambiaria respecto del pasado.

"Tomar una posición de cobertura en estos momentos es viable toda vez que el costo del seguro vía el mercado de futuros es mucho más barato que previo al salto discreto de diciembre", remarcó.