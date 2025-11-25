Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 25 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 703,72 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.06%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.09%, es menor que la volatilidad anual del 11.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el quinto día y una estabilidad en el séptimo. Sin embargo, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 25 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,371,606.59 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,743,213.18 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 351,857,033.45 pesos colombianos.