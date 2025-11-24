Este lunes, 24 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 704.7304 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,13%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.08%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.59%.

Fuente: narrativas-co

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas. Sin embargo, también se registraron algunos momentos de estabilidad y un leve aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia predominante fue negativa, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 7.41%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.00%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,473,038.12 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,946,076.24 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 352,365,190.60 pesos colombianos.