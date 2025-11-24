Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 24 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 703,85 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.96%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.72%, lo que indica una ligera recuperación reciente, pero una tendencia a la baja en el periodo anual.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.46%, es menor que la volatilidad anual del 11.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas. Sin embargo, también se registraron algunos momentos de estabilidad y un leve aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia predominante fue negativa, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: