El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas en Argentina, gracias a su seguridad y previsibilidad. Sin embargo, en las últimas semanas varias entidades bancarias ajustaron sus tasas a la baja para depósitos a 30 días, lo que obliga a comparar cuidadosamente antes de invertir.

Las diferencias entre bancos pueden representar variaciones de rendimiento de miles de pesos, por lo que elegir la entidad correcta es clave.

¿Qué banco paga más por un plazo fijo hoy?

Este lunes 17 de noviembre, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo lidera REBA Compañía Financiera, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 36%, disponible tanto para clientes como para no clientes.

En segundo lugar, se ubica Crédito Regional, que ofrece una TNA del 34% para clientes y del 33,5% para no clientes. Le siguen el Banco Voii y Meridian con una tasa anual del 33,5%.

¿Cuánto paga cada banco hoy?

Banco REBA: 36%

Crédito Regional: 34% para clientes y 33,5% para no clientes.

Banco VOII: 33,5%

Banco Meridian: 33,5%

Banco CMF: 33%

Bibank: 33%

Banco de Corrientes: 33%

Banco del Sol: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba: 32%

Banco Mariva: 32%

Banco Bica: 32%

Banco de Tierra del Fuego: 32% para clientes y 28% para no clientes

Banco del Chubut: 30%

Banco Macro: 30%

Banco Julio: 30%

Banco de Comercio: 30%

Banco Masventas: 30%

Banco Dino: 29%

Banco Hipotecario: 28,5% para clientes y 31% para no clientes

Banco Credicoop: 28%

ICBC: 28%

Banco Provincia: 28%

Banco Comafi: 27,5%

Banco Formosa: 27%

Banco Nación: 27%

Banco Ciudad: 26%

BBVA: 26%

Banco Santander: 25%

Banco Galicia: 24%

Ni dólar ni plazo fijo: así podés invertir desde $1000 y hacer crecer tus ahorros (foto: archivo). Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000?

Con la tasa más alta del mercado (36% en REBA), una inversión de $ 1.000.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $ 29.589, alcanzando un total de $ 1.029.589 al vencimiento.

En cambio, si se elige Banco Galicia con una TNA del 24%, la ganancia mensual sería de $ 19.726, lo que implica una diferencia de $ 9.863 respecto a la mejor opción.