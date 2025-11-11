El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, los que buscan salvaguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

Dólar blue HOY: ¿a cuánto abre la cotización este lunes 3 de noviembre?

Aceite de oliva y vinagre: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 11 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,4166666 % $ 12.083,3 Santander 2,25 % $ 11.250 Banco Galicia 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2 % $ 10.000 BBVA 2,25 % $ 11.250 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,5083333 % $ 12.541,7 Banco Ciudad 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Bica 2,8333334 % $ 14.166,7 Banco CMF 2,8333334 % $ 14.166,7 Banco Comafi 2,5 % $ 12.500 Banco de Corrientes 2,75 % $ 13.750 Banco de la Provincia de Córdoba 2,875 % $ 14.375 Banco de Chubut 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco del Sol 2,9166667 % $ 14.583,3 Banco Dino 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Hipotecario 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,9166667 % $ 14.583,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,9166667 % $ 14.583,3 Bibank 2,75 % $ 13.750 Crédito Regional Compañía Financiera 2,9166667 % $ 14.583,3

¿El fin de la pobreza?: encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar en todas las casas

Dólar oficial: así abre la cotización este lunes 3 de noviembre

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 29 % 33,182648 % Santander 27 % 30,605 % Banco Galicia 25 % 28,073156 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 24 % 26,82418 % BBVA 27 % 30,605 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 30,1 % 34,62015 % Banco Ciudad 28 % 31,88805 % Banco Bica 34 % 39,832127 % Banco CMF 34 % Banco Comafi 30 % 34,488884 % Banco de Corrientes 33 % 38,478377 % Banco de la Provincia de Córdoba 34,5 % 40,513542 % Banco de Chubut 31 % 35,806853 % Banco del Sol 35 % 41,197997 % Banco Dino 32 % 37,136653 % Banco Hipotecario 29,5 % 2,4583334 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 35 % 41,197997 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 35 % 41,197997 % Bibank 33 % 38,478377 % Crédito Regional Compañía Financiera 35 % 41,197997 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que finalice el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.