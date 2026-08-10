Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 10 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 620,65 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización cayó -1.83% en la última semana y acumula un descenso de -12.97% en el último año, señalando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.58%, es mayor que la volatilidad anual del 15.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real cayó al inicio, tuvo una jornada estable y un repunte, alternó movimientos y luego encadenó cuatro bajas consecutivas, cerrando con leve recuperación.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: