Con el inicio del año, el Banco Central (BCRA) activó de manera consistente el proceso de compras de dólares y ya suma más de u$s 500 millones en siete días.

Según el analista financiero Salvador Di Stefano, a este ritmo podría comprar u$s 800 millones en enero y cerca de u$s 10.000 millones en el año, siempre que haya demanda de pesos en el mercado.

“No vemos en el horizonte un escenario devaluatorio, y las expectativas de inflación están bajo control", aseguró Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, en el último informe publicado en su sitio web.

El especialista hizo un resumen de las proyecciones para el primer trimestre de 2026 y remarcó que “la mayor parte de los pronósticos del mercado ven que se sigue la lógica de un gobierno que tendrá una tasa de interés positiva contra la inflación y una tasa de inflación que correrá a mayor ritmo que la tasa de devaluación”.

En este escenario favorable para los inversores, recomendó qué hacer con el cobro de los cupones de la deuda tras el pago del Tesoro el último viernes y, para los ahorristas, aseguró que “la inversión en pesos en su mejor momento”.

La nueva bomba del Gurú del Blue para invertir los ahorros: “Hay que comprar...”

Luego de que Argentina pagara los cupones de amortización y renta de la deuda soberana, el Gurú afirmó que la primera opción es “comprar más bonos”. Para ello recomendó diversificar con el AN29 tratando de buscar nuevos meses de pago de renta (mayo y noviembre).

Como segunda opción, mencionó comprar un bono en pesos a largo plazo, como el T15E7, que es un bono en pesos que vence el 15 de enero de 2027 y rinde una tasa efectiva del 33,0% anual. “Esto implicaría una tasa positiva contra la inflación (21,1% anual) y la tasa de devaluación (19,3% anual) proyectada por el REM”.

Y de tercera opción, sugirió comprar acciones energéticas, como YPF, y financieras, como Mercado Libre (MELI).

“Está en su mejor momento”: esta es la inversión que recomienda el Gurú

En el informe, el Gurú asegura que “la inversión en pesos en su mejor momento”.

“Consideramos que, en el primer trimestre del año, el Banco Central va a seguir comprando dólares, y esto debería dar lugar a una baja del riesgo país. Consecuentemente con esto, las acciones deberían tener un recorrido alcista", aseguró el Gurú.

“No vemos una tasa de inflación creciendo, y menos aún un peso devaluado. Recomendamos letras y bonos en pesos a tasa fija, descartamos bonos que ajuste por inflación y los que ajustan por dólar linked. La actividad económica está ligada a lo que suceda con el nivel salarial, que no logra despegarse de la evolución de la inflación corrida desde diciembre 2023 a la fecha", dijo para concluir.