El plazo fijo continúa siendo una opción confiable para quienes buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Con tasas que varían entre bancos y se ajustan mes a mes, esta herramienta de ahorro se mantiene vigente en la planificación financiera de millones de argentinos.

Además de la tasa nominal, es importante considerar el plazo, el tipo de depósito y la evolución de la inflación. Estos factores permiten evaluar si conviene optar por uno tradicional o por uno ajustado por UVA, que ofrece protección frente a la suba de precios.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este viernes, 16 de enero de 2026.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 16 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,9583333 % $ 9.791,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,0833334 % $ 10.416,7 BBVA 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Macro 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,5 % $ 12.500 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2 % $ 10.000 Banco de Corrientes 2,125 % $ 10.625 Banco de la Provincia de Córdoba 2,25 % $ 11.250 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Julio 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,5 % $ 12.500 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,5 % $ 12.500 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,5 % $ 12.500

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 23,5 % 26,20389 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 25 % 28,073156 % BBVA 22 % 24,359658 % Banco Macro 27,5 % 31,24509 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 34,488884 % 34,488884 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 24 % 26,82418 % Banco de Corrientes 25,5 % 28,701863 % Banco de la Provincia de Córdoba 27 % 30,605 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 26,5 % 29,967773 % Banco Julio 24,5 % 27,447265 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 30 % 34,488884 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 30 % 34,488884 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 30 % 34,488884 %

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: