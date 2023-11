Respira Mercado Pago: forzó otra prórroga de la apertura de los QR

No hay dos sin tres. Pese a que mañana entraba en vigor la interoperabilidad full en pagos con código QR, los usuarios tendrán que seguir esperando para pagar con tarjetas de crédito. La oposición de Mercado Pago, el jugador con la red más amplia y masiva del sistema, forzó a que el Banco Central postergara por tercera vez y hasta febrero la interoperabilidad full de los pagos con QR.

"La entrada en vigor de la interoperabilidad de los códigos QR para que los comercios puedan cobrar con tarjetas de crédito desde cualquier billetera fue prorrogada hasta el 1º de febrero de 2024", afirmó el Banco Central tras la reunión de su Directorio.

Así, los comercios seguirán obligados a tener varios QR para aceptar pagos con diferentes billeteras. Si bien los usuarios pueden pagar a través de transferencias entre cuentas, no lo pueden hacer con tarjetas de entidades bancarias que no sean las mismas de la marca del QR.

La interoperabilidad para pagos en QR con tarjetas implicaba que cada comercio pudiera decidir con qué QR cobrar y que cada usuario pudiera elegir con qué billetera y con qué medio pagar. Según afirman los bancos, esto permitía la libre competencia e impulsa mejores productos, servicios y precios para los usuarios.

"Los consumidores se benefician porque a la hora de pagar en un comercio que tiene QR pueden optar por cualquiera de sus medios (tarjeta de crédito o dinero en la cuenta), independientemente de que sean o no clientes de la billetera que provee el QR al comercio", habían afirmado los bancos en un comunicado firmado por Adeba, ABA, Abappra y ABE.

Finalmente, se impuso la posición de Mercado Pago, el jugador con la red de QR más masiva y capilar de la Argentina.

Paula Arregui, COO de Mercado Pago, había asegurado que "desde lo técnico y lo comercial" estaban bastante lejos de un acuerdo. De hecho, desde la compañía pedían una nueva prórroga hasta abril, para discutirlo con las nuevas autoridades del BCRA.

"Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: "Listo, ahora quiero usarla gratis". No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta", afirmó Arregui.