Mercado Pago lanzó PointTap, una nueva terminal de punto de venta integrada directamente en el teléfono celular que permite a emprendedores y pequeños comercios aceptar pagos con tarjeta sin necesidad de un dispositivo adicional, en medio de una creciente competencia por las soluciones de cobro contactless en México. La herramienta funciona desde la aplicación de Mercado Pago: el comerciante ingresa el monto de la venta y el cliente solo debe acercar su tarjeta o billetera digital al celular para completar la transacción. El pago se deposita de inmediato en la cuenta del usuario dentro de la plataforma. “Acepta todas las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, así como las billeteras digitales Samsung Pay, Apple Pay y Google Pay”, explicó Enrique Horcasitas, director senior de Pymes en Mercado Pago. Por ahora, la solución está disponible únicamente para teléfonos Android versión 10 o superior que cuenten con tecnología NFC (Near Field Communication), necesaria para habilitar pagos sin contacto. La apuesta de Mercado Pago llega a un mercado donde varios jugadores ya exploran el modelo de convertir el celular en terminal de pago. Entre ellos destacan BBVA México, que permite a sus clientes aceptar pagos contactless directamente desde el teléfono; Santander México, que lanzó una aplicación para que comercios cobren con tarjeta desde el celular; Clip, pionero en terminales móviles en el país con una app que transforma el smartphone en punto de venta; y Zettle by PayPal, que ofrece tecnología similar para pagos desde dispositivos móviles. Este tipo de soluciones buscan ampliar el acceso a herramientas de cobro digital entre pequeños negocios, especialmente en un país donde el efectivo sigue predominando. De acuerdo con datos presentados por la empresa, 8 de cada 10 pagos en México aún se realizan en efectivo, a pesar de que existen alrededor de 94 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, lo que abre una oportunidad importante para la digitalización de pagos. La adopción de pagos sin contacto (conocidos como “Tap to pay”) ha crecido de manera acelerada en los últimos años, especialmente entre comercios minoristas. En México, 20% de los pagos con tarjeta ya se realizan mediante tecnología NFC, según datos de Mastercard. A nivel regional, las transacciones contactless en América Latina crecieron 300% entre 2020 y 2023. La expansión de esta tecnología se aceleró durante la pandemia, cuando los pagos sin contacto ganaron popularidad por su rapidez y menor interacción física, además de los avances en la tecnología NFC que facilitaron su implementación. Como parte del lanzamiento de PointTap, Mercado Pago ofrecerá una tasa promocional de 2.99% durante los primeros tres meses, por debajo de la comisión de 3.5% que aplican sus terminales tradicionales. La empresa explicó que el objetivo es incentivar que más emprendedores y pequeños comercios adopten esta nueva solución de cobro directamente desde el celular. Para Mercado Pago, la digitalización de los cobros también puede impulsar el crecimiento de los pequeños negocios. Horcasitas señaló que, según encuestas realizadas por la empresa, los comercios que adoptan herramientas digitales de cobro pueden aumentar hasta 30% sus ventas, además de elevar el ticket promedio y el número de transacciones diarias. Además del procesamiento de pagos, las soluciones tecnológicas permiten a los comerciantes acceder a reportes de ventas, identificar sus productos más vendidos o conocer los días de mayor actividad, información que puede utilizarse para administrar mejor sus negocios. El lanzamiento en México ocurre después de que la empresa implementara esta tecnología en otros mercados de la región. Según la compañía, en Brasil 200,000 comercios adoptaron la solución durante los primeros 12 meses, mientras que Argentina y Brasil suman en conjunto alrededor de un millón de negocios que ya utilizan este tipo de cobros. “Nos posiciona en un lugar en donde, sin lugar a dudas, somos la empresa en Latinoamérica que más cobros con tap está aceptando hoy en día”, afirmó Horcasitas. La empresa también señaló que mantiene colaboración con autoridades y organismos vinculados a la digitalización financiera para impulsar este tipo de herramientas, en línea con los esfuerzos para ampliar el uso de pagos electrónicos en el país.