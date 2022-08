Respira el Central, pero las reservas brutas caen a mínimos de la gestión de Alberto Fernández

El Banco Central extiende su respiro tras una larga racha de fuertes niveles de ventas de reservas en el mercado oficial de cambios, de la mano de una menor presión en la demanda para la importación de energía y combustibles, que en las últimas jornadas se redujo a menos de la mitad.

La autoridad monetaria obtuvo este martes un saldo a favor de unos u$s 20 millones tras su intervención en la plaza cambiaria. Con esta cuarta compra consecutiva de divisas, las ventas netas acumuladas en lo que va del mes se recortaron a alrededor de u$s 800 millones , aproximadamente.

Lo hizo en otra jornada en la que los pedidos de compra para los pagos de energía y combustibles rondaron los u$s 50 millones, lo que representa menos de la mitad de la demanda que estuvo registrando este rubro en las últimas semanas.

Miguel Pesce, titular del Banco Central, asegura que la situación "no es dramática".

A pesar de este respiro, las reservas brutas siguen cayendo . Hoy perforaron el umbral de u$s 37.000 millones y descendieron a niveles mínimos de la gestión de Alberto Fernández. Las tenencias registraron una baja de u$s 149 millones para ubicarse en u$s 36.865 millones, según estimó el Central de forma preliminar.



Las reservas netas tampoco están en un buen momento. Entre las principales consultoras, una de las estimaciones más optimistas, realizada por Anker, las ubica en torno a u$s 2000 millones. Por su parte, Eco Go estima que están apenas por encima de u$s 1000 millones y Empiria las ubica alrededor de u$s 400 millones.



En tanto, el presidente del Central, Miguel Pesce, asegura que no la autoridad monetaria no se encuentra en una "situación dramática". Además, espera que la presión sobre las reservas "se normalice en los próximo meses", según indicó días atrás en una entrevista radial.

LLEGAN LAS NODO



El Central lanzó este martes una nueva apuesta con el objetivo de captar más dólares del complejo agroindustrial, en un contexto en el que el Gobierno sigue preocupado por el retraso en las ventas de los granos por parte del sector, lo cual genera menos ingresos de divisas al mercado cambiario.

La entidad hizo el primer llamado a licitación para sus flamantes Notas Internas en dólares con opción de moneda de liquidación al vencimiento (Nodo). Con estos instrumentos se busca prefinanciar exportaciones y el objetivo es que las cerealeras ingresen divisas en cuentas propias .

La convocatoria fue anunciada para mañana. El proceso se realizará a través de subastas, a la que podrán acceder entidades financieras del grupo A con los fondos de "cuentas especiales para acreditar financiación de exportaciones", según detalló la autoridad monetaria.