La receta de Cavallo para perder menos dólares y que el Gobierno tenga chance electoral

El Banco Central sigue perdiendo dólares de sus reservas en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios y los economistas advierten por la dinámica que tendrá durante los próximos meses debido a varios factores que sumarán más presiones sobre el tipo de cambio y las tenencias de la entidad.

Uno de ellos es Domingo Cavallo, que afirmó que, si este año el Gobierno sigue con el mismo manejo del mercado cambiario de los tres años anteriores, "es probable que se tienda a perder reservas por más de u$s 10.000 millones".

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía.

El ex ministro de Economía sostuvo esa cifra en base a la estimación de un menor ingresos de divisas por u$s 8000 millones por parte del sector del agro como consecuencia de la sequía y una salida de neta de u$s 2000 millones por el saldo negativo de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos.

"Obviamente, semejante pérdida de reservas llevaría a fuertes expectativas de devaluación, a menos que el Gobierno disponga una restricción adicional de los pagos por importaciones. Inexorablemente, se asistirá al dilema de optar entre una devaluación del tipo de cambio en el mercado oficial o producir una restricción de importaciones de fuerte efecto recesivo", señaló.

QUÉ PROPONE CAVALLO



Este "dilema desafiante para la política en un año electoral" podría evitarse, según afirmó Cavallo en su blog, si el Gobierno permitiera que "funcione un mercado libre de cambios y deriva hacia ese mercado la demanda de dólares para pago de servicios y amortizaciones financieras del sector privado".

En tal caso, agregó, el equipo económico deberá plantase como cuestión a resolver cómo se manejará la política monetaria para tratar de que el tipo de cambio en el mercado libre no se aleje demasiado del tipo de cambio comercial.

"Sin duda, será necesario mantener tasas de interés fuertemente positivas, algo que, por otro lado, será imprescindible para lograr renovar los vencimientos de la deuda en pesos del Tesoro y del Banco Central. Es difícil imaginar un curso de acción más favorable para las chances electorales del Frente de Todos ", sostuvo.

Los analistas del mercado advierten que para este año se prevén menores ingresos de dólares al mercado cambiario por parte del sector agroexportador debido a la sequía y no habrá financiamiento neto del FMI, lo que impactará de forma negativa en las reservas del Banco Central.