Cómo es el plan del Gobierno para que caigan el dólar y la brecha cambiaria

Tras los feriados de carnaval, la semana arrancó con paz cambiaria. Ni los ruidos entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, ni los likes del presidente Javier Milei inquietaron a la divisa estadounidense. La eliminación del déficit fiscal, el Plan Licuadora del ministro Luis Caputo, y la demanda de Bopreal secaron la plaza de pesos, provocando una abrupta caída de los dólares financieros.

La brecha cambiaria retrocedió a 42%, luego que el Contado con Liquidación cayera 3,9% y operase a $ 1.180 en la punta vendedora. En tanto, el dólar MEP también bajó 5% y operó a $ 1.115. Por su parte, el blue retrocedió cuarenta pesos y cotizó a $ 1.105.

Pese a sus traspiés legislativos, el Gobierno consiguió tranquilidad cambiaria, un paso indispensable para que continúe desacelerando la inflación. En lo que va del año, el dólar sube, pero bastante rezagado con respecto al IPC. El CCL aumentó 21%, mientras que el MEP ganó 13%. Por su parte, el dólar oficial apenas subió 3%.

Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO Global Investments, sostiene que no hay oferta de pesos en la plaza cambiaria, pero sí hay demanda. "La devaluación y la inflación fue en realidad la bomba que le puso Milei al Banco Central. Esa devaluación e inflación bajó fuertemente la monetización en términos reales. La economía está tendiendo ahora a recomponer esa monetización, con lo cual no tenés oferta porque no hay emisión para financiera al Tesoro y tenés factores de demanda fuerte de pesos, en la medida que necesitás pesos para comprar Bopreal", explicó a El Cronista.

El dólar blend también es señalado por los analistas como un factor que incide en que haya más oferta de CCL, otro elemento que provoca que esa divisa caiga. "Ese exceso de oferta se da en un contexto en el que la demanda está contenida por una cuestión de expectativas. Más allá de que las tasas de plazo fijos y bonos CER sean negativas, la cuenta que hace el inversor tiene la expectativa de que los dólares financieros continúen a la baja, mientras el Banco Central devalúa al 2% mensual", sostiene Martín Polo, estratega en jefe de Cohen.

Por eso, el analista sostiene que "sigue conviniendo esperar una apreciación del tipo de cambio".

"No encuentro muchos motivos para poder justificar esta caída, si bien es verdad que en términos reales la cantidad de dinero está bajando", considera, por su parte, el analista Christian Buteler.

"Seguimos teniendo una tasa que es súper negativa en términos reales, que debería impulsar más al dólar. A mí me sorprende esta baja", agrega. "Eso le da al Gobierno la posibilidad de seguir maniobrando y aprovechar esta estabilidad del tipo de cambio para seguir resolviendo los desequilibrios que ha heredado", considera.

La relativa tranquilidad cambiaria prepara el terreno para la liquidación de divisas de la cosecha gruesa. Esa paz hace que Polo no espere un nuevo salto cambiario antes de abril, sino que cree que el BCRA acelerará el crawling peg. "El Gobierno quiere consolidar o por lo menos mantener un sendero de desinflación. No creo que se arriesguen a hacer un movimiento del tipo de cambio porque todavía tiene margen, más allá que el tipo de cambio real se aprecie", afirmó.

Marengo tampoco aconseja una nueva devaluación: "Para desacelerar la tasa de inflación, es clave mantener la brecha acotada y el crawling al 2%".