Pronostican récord de inversiones de argentinos en los EE.UU.

El cepo al acceso a los dólares -o lo que es lo mismo las dificultades a la entrada y salida de divisas- tiene un correlato no solo en el giro de utilidades desde el país, sino también en que los ahorros de argentinos en el exterior no sean reinvertidos en el país.

Un informe del Bureau of Economic Analysis, el Indec de estudios económicos de los EE.UU. que depende del Departamento de Comercio difundido la semana pasada reflejaría este aspecto. O lo que es lo mismo, la inversión de los argentinos en EE.UU.

Andrés Aller, asesor de inversiones inmobiliarias en EE.UU. rescató los datos estadísticos de origen de inversiones y dijo que por las consultas que recibe y sus gestiones este año se perfila récord.

"La publicación del informe 2020 sobre la inversión extranjera directa en EE.UU. muestra un incremento sostenido de parte de los argentinos. En 2014, época del cepo cambiario, se observa un fuerte incremento que duplicó los registros más altos anteriores", explica Andrés Aller, CEO de Aller&Co, quien asesora a argentinos con inversiones inmobiliarias en ese país.

"Entre 2018 y 2019 se vuelve a notar un pequeño incremento. En 2020 ese crecimiento se detiene, probablemente por el shock del inicio de la pandemia, y para 2021 los especialistas estiman que la cifra volverá a crecer ", agregó.

El BEA refleja los stock de inversiones por procedencia. Tiene una parte que refleja los países desde donde son giradas las inversiones. El stock a 2020 fue en este caso u$s 627 millones.

Pero también el BEA tiene un capítulo de los últimos beneficiarios (Ultimate Beneficial Owner, UBO).

"Más allá de que el dinero llegue a través de una Sociedad en Uruguay, si el dueño final es una Argentina, se muestra como si fuera un argentino invirtiendo en Estados Unidos. Si uno se fija la inversión por beneficiario final, es decir quién es el dueño final de quién invierte, el monto pasa a ser de u$s 5659 millones ", agregó Aller.

Aller, que asesora a inversores argentinos en EE.UU., indica, con los datos del BEA en la mano que en 2020, las inversiones de argentinos cayeron unos u$s 140 millones desde los u$s 5799 de 2019.

" En un año que comparativamente con 2019 fue caótico, el volumen de inversión extranjera directa en los EE.UU. por argentinos se mantuve estable en relación al 2019 y supero a todos los años anteriores desde que se tiene registro", indicó.

Señaló a los factores de "desestabilización a nivel políticos y económicos en la región", como lo que alienta ese flujo.

La fuga argentina

En lo que respecta a la Argentina, en 2013, las inversiones de argentinos en EE.UU. eran de u$s 499 millones; treparon a u$s 5090 millones en 2014 cuando se impuso un cepo. Desde allí pasaron a u$s 5134 en 2015; a u$s 4936 millones en 2016; a u$s 4965 millones en 2017; u$s 5406 millones en 2018; u$s 5799 millones en 2019; y finalmente el año pasado cayeron u$s 140 millones a u$s 5659 millones.

¿A qué adjudica el crecimiento de los últimos años? ¿Los mismos inversores invierten más, creció USA como destino, o se amplió el público de argentinos que invierten en USA?

" Cuando tengamos la información del 2021 veremos un récord histórico al respecto ", dijo. Y precisó que los argentinos que están llevando sus fondos a los EE.UU. van hacia dos objetivos.

"En general hay dos grandes tipos de inversiones. Por un lado, todo lo relativo a inversiones financieras, dado que el mercado de capital argentino está muy dañado, y terminó siendo insignificante, y por otro lado, hay cada vez más inversiones en Real Estate en los EE.UU., generalmente en Florida, pero hay mucha inversión en otros estados también dentro de ese país", acotó.