La Argentina, uno de los dos países con flujo negativo de fondos de empresas a EE.UU.

Con el rigor de las condiciones de la pandemia a cuestas, el giro de las ganancias de las empresas de EE.UU. fuera de su país fueron en 2020 menores que las de un año antes.

Contra los u$s 519.745 millones de 2019, el año pasado se redujeron unos u$s 68.000 millones, hasta u$s 452.034 millones, un 13% menos, según datos oficiales conocidos la semana pasada.

El saldo de los movimientos fue positivo en casi la totalidad de los países en donde actúan las multinacionales norteamericanas.

El "casi" refiere a dos casos en todo el mundo. Al de Venezuela, donde registraron un flujo negativo por u$s 158 millones, y a la Argentina , que con un millón menos que el país caribeño, tuvo un saldo deficitario para las filiales en u$s 157 millones.

Los datos surgen del último informe de Inversión Directa por país e industria elaborado por el Bureau of Económic Analyisis (BEA), que depende del Departamento de Comercio -el Indec de los EE.UU. para el procesamiento de la información económica.

En el informe se da cuenta, entre otras, de la suerte de la inversión directa de EE.UU. en el exterior a través de las multinational enterprises (MNEs).

Impactado por el combo de recesión, devaluación post crisis de 2018, pero más recientemente por el cepo al acceso al dólar y al giro de las utilidades de las empresas dipuestos el año pasado, resalta el contraste del balance de la Argentina con la situación de las firmas norteamericanas en todo el mundo .

"En cinco países se contabiliza más de la mitad de la posición total hacia el final de 2020. La inversión directa de los EE.UU. en el exterior fue la mayoría en Gran Bretaña (u$s 890.100 millones), seguida por Países Bajos (u$s 844.000 millones) y Luxemburgo (u$s 759.400 millones). Canadá (u$s 422.200 millones) e Irlanda (u$s 390.300 millones) cierran el top-five", sostiene el informe emitido el 22 de julio.

Dentro de los ingresos totales de las multinacionales desde todo el mundo, los dividendos o resultados repatriados, retrocedieron u$s 124.600 millones, o 30,7%" el año pasado, señala el informe.

La inversión en Argentina

En valores históricos, el reporte da cuenta de que en 2020 se logró el valor más bajo de inversión directa de empresas de EE.UU. en la Argentina en la serie que publica, desde 2017, una tendencia que no para de retroceder.

Mientras en 2017 fue de u$s 15.219 millones, cayó en 2018 a u$s 8907 millones, probablemente por la disminución de valor de activos en pesos por la devaluación del peso.

En 2019 subió a u$s 9974 millones y el año pasado volvió a retroceder a u$s 8730 millones, según los datos del BEA.

En cambio, el año pasado hubo una pausa en todo sentido para la inversión de EE.UU. en la Argentina. Si en 2017 el saldo positivo fue de u$s 1898 millones, en 2018 hubo una salida neta de u$s 4412 millones; en 2019 el flujo positivo fue de u$s 1169 millones, pero el año pasado no hubo ni ingresos ni egresos.

¿Una foto del cepo al dólar y a las trabas para la repatriación de dividendos?.

Finalmente, en el rubro de los ingresos generados en el exterior, las cifras oficiales confirman la dificultad para los ingresos de dólares desde la Argentina. En 2017, las multis desde la Argentina ingresaron a EE.UU. u$s 1811 millones; en 2018, u$s 1077 millones. Ya en 2019 decayeron a u$s 344 millones, y el año pasado el saldo de ganancias y rentas remitido desde la Argentina fue negativo en u$s 157 millones, según los datos contenidos en el BEA.