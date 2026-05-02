La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este sábado, 2 de mayo de 2026 en España es de 1,63 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,52%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia sugiere un crecimiento en el valor de ambos activos. La cotización de Ripple muestra una ligera caída semanal del -0.46%, lo que sugiere estabilidad relativa con sesgo bajista a corto plazo; sin embargo, en el horizonte de un año acumula un retroceso del -54.3%, evidenciando una evolución claramente negativa y una rentabilidad desfavorable para quienes han mantenido la posición a largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 19.66%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.