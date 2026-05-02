La cotización del Bitcoin este sábado, 2 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 92.064,56 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,4% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro se ha mantenido estable en los últimos tres días. Esta diferencia en las tendencias sugiere un continuo interés en Bitcoin frente a la estabilidad del euro. En la última semana, Bitcoin registró un ligero avance del 1.65%, pero en el último año acumula una variación del -32.17%, reflejando una evolución volátil y una rentabilidad negativa en el horizonte anual; así, pese al repunte reciente, el desempeño a 12 meses sigue siendo desfavorable. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 23.58%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 37.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.