Este sábado, 2 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 524,38 euros, cifra que refleja una variación del -0,72% en comparación con el día pasado. En los últimos días, la tendencia del precio del Bitcoin Cash ha sido positiva, mientras que el euro ha mostrado una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en relación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza hacia las criptomonedas. La cotización de Bitcoin Cash muestra un sesgo bajista: en la última semana tuvo un leve retroceso del -0.39%, mientras que en el último año acumula una caída más marcada del -24.66%, reflejando una rentabilidad negativa en el periodo anual y una presión vendedora persistente pese a variaciones de corto plazo más moderadas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 23.67%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 54.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.